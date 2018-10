Bourse Zurich: ouverture attendue en légère baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait vers une ouverture en légère baisse mercredi, après être parvenue à clôturer à l'équilibre la veille. Les principaux indices américains ont eux achevé la séance de mardi en ordre dispersé, reflet notamment des inquiétudes liées aux nouvelles prévisions économiques du Fond Monétaire International (FMI).

Les indices européens devraient eux ouvrir sans véritable tendance mercredi dans le sillage de la clôture des marchés américains. "Les investisseurs pourraient être quelque peu perturbés par le cumul de plusieurs facteurs importants tels que les questions sur le budget italien, l'évolution du rendement des Treasuries et le début de la publication des résultats des entreprises américaines", notent les analystes de Mirabaud Securities.

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2018 et 2019, pointant du doigt la guerre commerciale qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine.

Au niveau macroéconomique, le front des nouvelles devrait rester plutôt dégarni. Cependant les investisseurs ne manqueront pas les chiffres de la production industrielle en Grande-Bretagne pour le mois d'août et les prix à la production de septembre aux Etats-Unis.

Au niveau monétaire, le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré mardi que la récente hausse des rendements des emprunts d'Etat américains traduisait l'incertitude des investisseurs quant à l'évolution des perspectives de croissance. Selon lui les perspectives de croissance aux Etats-Unis sont quelque peu "faiblardes" et la croissance à l'étranger demeure incertaine.

Le président américain Donald Trump a émis de nouvelles critiques à l'encontre de la Réserve fédérale américains. A ses yeux, la Fed relève les taux d'intérêt trop rapidement alors que l'inflation est selon lui minime dans un contexte pourtant de croissance économique soutenue.

A 08h00, le pré-SMI fléchissait de 0,16% à 8949,60 points, selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Seules trois valeurs vedettes, à savoir l'horloger biennois Swatch Group (+0,30%) et le groupe de luxe genevois Richemont (+0,30% lui aussi) ainsi que le numéro un mondial des arômes et parfums Givaudan (+0,28%) s'affichaient en zone positive.

Parmi les rares nouvelles concernant les plus grosses capitalisations de la Bourse suisse, Roche (-0,2%) a annoncé la présentation de nouvelles données d'études sur son anticorps monoclonal Ocrevus (ocrelizumab) dans le cadre du congrès européen sur la sclérose en plaques (SEP) ECTRIMS, qui débute ce mercredi à Berlin. Celles-ci montrent qu'une instauration précoce du traitement ralentit la progression de l'invalidité sur cinq ans dans les formes récurrente et primaire progressive de la maladie.

Le chimiste Clariant (-0,2%) a pour sa part annoncé la nomination au 12 octobre de Hans Bohnen à son comité exécutif. Actuellement responsable de l'unité Global Business Services, ce dernier reprendra en plus la direction de la division plastiques et revêtements (Plastics & Coatings) ainsi que des technologies de l'information et des régions Amérique du Nord et latine.

Sur le marché élargi, le fabricant de soupapes à vide VAT (-5,2%) a fait part de son intention d'introduire lundi des mesures de réduction du temps de travail pour 400 employés de VAT Vakuumventile, sur le site saint-gallois de Haag. Le recours au chômage partiel jusqu'à la fin de l'année s'explique par le ralentissement enregistré sur certains marchés, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs.

vj/