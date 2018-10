Bourse Zurich: ouverture attendue en légère baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en légère baisse mardi, après le fort rebond de la veille. Wall Street n'a pas réussi à maintenir sa forte progression et a nettement reculé en clôture lundi soir. Alors que la saison des résultats trimestriels bat son plein en Suisse, les investisseurs guetteront aussi les données conjoncturelles européennes.

La Bourse de New York a été marquée lundi par des revirements abrupts reflétant l'inquiétude des investisseurs pour les perspectives des entreprises américaines, entre guerre commerciale et durcissement de la politique monétaire. L'indice Dow Jones Industrial Average a cédé 0,99% et le Nasdaq 1,63%.

"La raison de ce retournement? Une résurgence des tensions commerciales entre Washington et Pékin. Le président Trump aurait (au conditionnel) affirmé que son administration pourrait annoncer de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises restantes d'ici le début décembre si les discussions avec Xi Jinping ne débouchaient sur aucun apaisement", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.

Leurs homologues de CMC Markets ont souligné la série de données macroéconomiques attendues dans l'Union européenne. La croissance du PIB au troisième trimestre sera ainsi publiée dans la zone euro, et notamment en France ainsi qu'en Italie.

L'Allemagne présentera les chiffres provisoires de l'inflation en octobre et les données du chômage pour le même mois.

A 08h08, l'indice vedette SMI s'affichait en baisse de 0,11% à 8749,52 points, après avoir clôturé la veille en solide hausse de 1,08%. La totalité des valeurs vedettes se parait de rouge.

Lanterne rouge, Geberit (-3,5%) faisait les frais d'une révision partielle de ses objectifs pour 2018. Du côté positif, le spécialiste st-gallois des équipements sanitaires a dégagé sur neuf mois un bénéfice net de 492,7 millions de francs suisses, 18,2% de plus qu'un an auparavant.

Les autres "blue chips" affichaient des évolutions modestes. Les bancaires Credit Suisse et UBS faisaient du sur place, tout comme les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche.

L'activité était clairement plus abondante sur le marché élargi. Oerlikon (+1,0%) sortait du lot, après avoir vu ses résultats prendre l'ascenseur au troisième trimestre. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice.

Straumann (+2,5%) était recherché. Le groupe a enregistré une nouvelle poussée de croissance organique de 18,1% au troisième partiel, relevant dans la foulée ses prétentions en la matière pour l'ensemble de l'exercice.

Burckhardt Compression (-7,1%) buvait par contre la tasse. La société a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2018/19 sur un résultat net amputé de près de trois quarts. Les objectifs annuels restent cependant de mise.

Sig Combibloc (-0,1%) a vu ses ventes stagner au troisième trimestre à 409 millions de francs suisses.

al/ck