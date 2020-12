Bourse Zurich: ouverture attendue en légère baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en légère baisse, poursuivant sur la tendance négative de la veille. Les investisseurs devraient miser sur la prudence après l'annonce des problèmes logistiques du laboratoire Pfizer liés au vaccin pour le Covid-19.

Le groupe américain prévoirait d'expédier cette année la moitié des vaccins Covid-19 qu'elle avait initialement annoncée en raison de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Pfizer et son partenaire allemand Biontech avaient espéré déployer 100 millions de vaccins dans le monde d'ici la fin de l'année, un objectif qui a maintenant été réduit à 50 millions. "L'espoir d'une vaccination massive et rapide commence-t-elle à battre de l'aile?", se demande l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque.

Les principaux indices américains ont fini sans tendance jeudi soir, malgré l'espoir qu'un accord entre démocrates et républicains sur le plan de relance économique soit signé ce week-end.

Au niveau macroéconomique, les chiffres du chômage aux Etats-Unis pour le mois de novembre, attendus l'après-midi, pourraient insuffler une certaine dynamique aux marchés.

A 08h14, le pré-SMI cédait 0,14% à 10'328,16 points, selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Les 20 valeurs vedettes pointaient toutes dans le rouge entre -0,12% et -0,21%.

UBS (-0,2%) a annoncé la nomination de Sabine Keller-Busse au poste de présidente d'UBS Suisse. L'actuelle directrice des opérations du groupe bancaire aux trois clés va prendre la succession d'Axel Lehmann qui va abandonner son poste en début d'année prochaine et quitter la banque zurichoise fin juillet 2021.

Credit Suisse (-0,2%) cédait également du terrain.

Les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Roche (-0,1% chacun) et Novartis (-0,2%) n'arrivaient pas non plus à sortir la tête de l'eau.

Au niveau du marché élargi, Burckhardt Compression (-0,1%) a décroché un contrat pour huit compresseurs (LNG Boil-off-gas) auprès d'une entreprise singapourienne spécialisée dans les systèmes de gaz combustibles LNG et en manutention du fret.

Ypsomed (+0,3%) comptait parmi les rares gagnants. Simon Michel, son patron, veut conquérir le marché américain avec sa pompe à insuline Ypsopump aux côtés du groupe pharmaceutique Eli Lilly, qui se chargera de la commercialisation du dispositif aux États-Unis une fois que ce dernier aura été homologué, en 2022 selon les prévisions, rapporte un article du portail financier The Market.

lk/al