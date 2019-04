Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en petite hausse mardi, poursuivant sur la modeste progression de la veille. La place zurichoise devrait faire fi d'indications négatives d'outre-Atlantique, où Wall Street a terminé en baisse, affectée par les chiffres trimestriels mitigés de Goldman Sachs et Citigroup.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans le sillage de la prise de bénéfice sur les marchés américains hier soir. Les investisseurs continueront à suivre la suite de la publication des résultats avec notamment Bank of America et Johnson & Johnson avant-Bourse, avant IBM et Netflix post-clôture", ont énuméré les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

Selon les spécialistes de Credit Suisse, les marchés actions mondiaux ont affiché une performance mitigée lundi, après avoir atteint vendredi un plus haut sur six mois. Les investisseurs vont surveiller cette semaine plusieurs indicateurs clés, notamment ce mardi la production industrielle aux Etats-Unis, tandis que la Chine dévoilera mercredi l'état de son PIB.

Les intervenants surveilleront aussi ce mardi le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers en Allemagne et le taux de chômage en février au Royaume-Uni.

A 08h12, le SMI s'adjugeait 0,24% à 9536,63 points, après avoir progressé de 0,30% lundi en clôture. L'ensemble des valeurs vedettes évoluait plus ou moins dans la tendance générale.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,3%) et Roche (+0,2%) suivaient le mouvement, de même que les bancaires Credit Suisse (+0,3%) et UBS (+0,3%). Ces dernières pourraient néanmoins faire les frais d'abaissements d'objectif de cours par Citigroup.

En l'absence de nouvelle importante sur l'indice vedette, l'attention se portait vers le marché élargi. Le fabricant de soupapes à vide VAT (-1,6%) a enregistré des ventes et entrées de commandes trimestrielles décevantes.

Arbonia (-1,5%) et Schweiter (-3,7%) s'affichaient également en nette baisse.

A l'inverse, Vontobel (+2,7%) était porté par un relèvement de recommandation à l'achat par Citigroup.

al/jh