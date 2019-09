Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de lundi en légère hausse, prudente après de nouvelles rumeurs sur le litige commercial entre la Chine et les Etats-Unis. En Suisse, les investisseurs devraient se concentrer sur Sunrise qui veut amadouer son principal actionnaire et Roche qui a une fois de plus repoussé son offre d'acquisition sur Spark Therapeutics.

Les indications en provenance des Etats-Unis étaient négatives, Wall Street ayant terminé en baisse vendredi, bousculée par un nouveau rebondissement dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin avec des informations évoquant des discussions au sein de l'administration Trump pour limiter les investissements américains en Chine.

Selon l'agence Bloomberg, des responsables américains seraient "en train de discuter des façons de limiter les flux des portefeuilles des investisseurs américains vers la Chine". Parmi les options envisagées figurent notamment le retrait des sociétés chinoises des Bourses américaines ou l'imposition de limites à l'exposition des fonds de pensions publics au marché chinois.

"Les indices européens devraient ouvrir en très légère baisse ce matin dans le sillage des inquiétudes concernant les relations commerciales entre Washington et Pékin", ont estimé les analystes de Mirabaud dans une note.

A 08h08, le SMI avant-Bourse évoluait en hausse de 0,16% à 10'053,69 points, après avoir clôturé vendredi en progression de 0,27%, selon les données préalables fournies par Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes s'annonçaient dans le vert.

Roche (+0,3%) ne semblait pas dans l'immédiat faire grand cas d'un nouveau report de son offre d'acquisition sur l'américain Spark Therapeutics. Novartis (+0,3%) a pour sa part détaillé des résultats encourageants pour des traitements contre l'asthme.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,1%) avançait moins rapidement.

Parmi les autres "blue chips", les bancaires UBS et Credit Suisse (toutes les deux +0,1%) évoluaient avec le marché.

Sur l'indice élargi SPI, Sunrise (+1,0%) devrait être recherché par les investisseurs. L'opérateur a revu à la baisse à 2,8 milliards de francs suisses le montant de l'augmentation de capital prévue pour financer le rachat d'UPC Suisse à son propriétaire Liberty Global.

Basilea (+2,1%) s'annonçait en nette hausse, après une réévaluation des données d'études sur le médicament Derazantinib contre une forme de tumeur.

La Bourse suisse devrait par ailleurs accueillir une nouvelle société. Softwareone prévoit en effet de faire son entrée sur la place zurichoise au quatrième trimestre.

