Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse, apaisement des tensions

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en légère hausse, après la déconvenue de la veille, qui avait vu son indice phare SMI momentanément glisser sous la barre des 8500 points. Les indications préalables étaient au vert.

A Wall Street, les principaux indices ont bouclé en hausse lundi, sur fond de nouvel espoir d'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin, entraînant dans leur sillage le Nikkei. Les places chinoises, elles, restaient dans l'expectative mardi.

La décision du président chinois Xi d'envoyer son négociateur vedette Liu He dans la première journée de pourparlers à Pékin, ainsi que les propos avenants du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, laissant présager d'un ralentissement dans le rythme des hausses de taux, semblent avoir été bien accueillis par les marchés, relèvent les analystes de CMC Markets dans leur commentaire.

En Allemagne, la production industrielle a de nouveau reculé en novembre, baissant de 1,9% sur un mois après avoir déjà perdu 0,8% en octobre.

En Suisse, le taux de chômage a atteint 2,6% en moyenne en 2018, contre 3,2% un an plus tôt, son niveau le plus bas depuis les dix dernières années, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Sur le seul mois de décembre en revanche, il a légèrement augmenté à 2,7%.

A 08h20, le pré-SMI progressait de 0,37% à 8567,24 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär.

Sika (-1,2%) a dépassé pour la première fois les 7 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires en 2018. Le groupe zougois a enregistré une croissance de 13,7% en monnaies locales, portée par l'ensemble des régions. Le résultat opérationnel (Ebit) est attendu entre 940 et 960 millions. La société a également révélé son intention d'acquérir le français Parex.

Seule autre valeur dans le rouge dans les échanges avant-Bourse, Geberit (-1,3%) a vu sa recommandation et l'objectif de cours sabrés par Goldman Sachs, qui conseille de se défaire du titre ("sell"). L'analyste couvrant le titre met en avant l'évolution souffreteuse du marché de la construction dont est tributaire le groupe de Jona.

Adecco (+2,4%) a vu sa recommandation et son objectif de cours relevés par UBS, qui invite désormais les détenteurs de capitaux à s'engager sur le titre ("buy"). Le rapport entre les investissements et la discipline devrait évoluer en faveur d'Adecco, selon l'analyste en charge.

Avec une avancée de 2,4%, ABB se distinguait également. Merrill Lynch a relevé sa recommandation à "buy", après "neutral".

Le directeur général de Novartis (+0,3%), Vasant Narasimhan, préconise un changement de mentalité dans le secteur pharmaceutique. Sur la chaîne américaine CNBC, le patron de la multinationale rhénane a estimé que l'industrie devrait se concentrer davantage sur les traitements curatifs, plutôt que sur la gestion sur le long terme des maladies chroniques.

Les deux autres poids lourds de la cote, Roche et Nestlé (+0,3% chacun), passablement chahutés la veille, évoluaient légèrement en retrait du marché.

