Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse avant les fêtes pascales

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers une ouverture en légère hausse jeudi, avant le long weekend pascal. La place zurichoise ne devrait pas bénéficier dans l'immédiat d'un soutien de Wall Street, qui a terminé en légère baisse mercredi, lestée par un accès de faiblesse du secteur de la santé.

"Les principaux indices américains ont fini sans tendance hier soir, tiraillés entre des résultats d'entreprises mi-figue mi-raisin et des statistiques économiques américaines et chinoises au-dessus des attentes", ont commenté les analystes de Mirabaud Securities.

Du coup, "les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin malgré des espoirs de règlement commercial entre Washington et Pékin", ont-ils ajouté dans une note.

CMC Markets a relevé l'écart entre les places européennes et américaines, les premières se rapprochant d'un plus haut sur six mois, tandis que Wall Street a lâché du lest.

Quelques rares données macroéconomiques sont à l'agenda avec notamment les ventes au détail en mars au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi que les indices PMI manufacturier d'avril en Allemagne et dans la zone euro.

A 08h10, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär prenait 0,19% à 9615,18 points, après avoir terminé en hausse de 0,17% la veille.

Nestlé (+0,1%) ne faisait pas de vague dans l'immédiat, malgré une performance solide au premier trimestre. Le groupe veveysan a largement dépassé les attentes avec ses chiffres de croissance et de recettes au premier trimestre. Le marché brésilien a largement contribué à cette performance.

Lonza (+0,1%) ne faisait guère mieux. Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique a fait état d'un départ "solide" cette année, grâce notamment à une "dynamique positive" dans ses coeurs de métiers.

Les deux autres poids lourds affichaient des tendances divergentes. Tandis que Roche (+1,6%) était porté par une série de relèvements d'objectifs de cours au lendemain des résultats trimestriels, Novartis (-0,2%) prenait la direction opposée.

ABB (+0,2%) semblait calmer ses ardeurs, après la forte poussée mercredi consécutive au départ précipité du directeur général Ulrich Spiesshofer.

Sur le marché élargi, GAM (+2,1%) était bien parti pour poursuivre sa solide progression de la veille.

Stadler Rail (+0,9%) a encore engrangé une importante commande, cette fois-ci avec un contrat de 200 millions d'euros en Finlande.

Tecan (-1,0%) était bien parti pour être pénalisé toute la séance en raison d'un traitement hors dividende 2,10 francs suisses.

