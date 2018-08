Bourse Zurich: ouverture attendue en légère hausse, indicateurs mitigés

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur une note légèrement positive, après avoir terminé la veille quasiment à l'équilibre, après une journée empreinte d'incertitude.

Wall Street a terminé en baisse jeudi après une séance indécise, ballottée entre nouvelles taxes douanières sino-américaines, inquiétudes judiciaires autour de Donald Trump et indicateurs économiques mitigés. La place tokyoïte a quant à elle aligné vendredi sa quatrième séance positive d'affilée, sur fond de remontée nette du dollar et de l'euro face au yen.

Le bilan des discussions bilatérales qui viennent de s'achever à Washington pour tenter de réduire le différend commercial sino-américain est mitigé. Alors que Pékin évoque des communications "constructives et franches", aucune avancée notable n'a été annoncée.

Au Japon, l'inflation s'est établie en juillet à 0,8%, une progression des prix similaire à celle constatée en juin et toujours très en-deçà des objectifs du gouvernement.

On attend encore dans la matinée le PIB allemand détaillé au 2e trimestre, ainsi que les chiffres des comptes publics nationaux au premier semestre.

Dans l'après-midi figurent à l'agenda les commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet, ainsi qu'un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell à Jackson Hole, devant des économistes et des patrons de banques centrales.

A 08h20, le préSMI grappillait 0,09% à 9058,24 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert, à l'exception d'ABB (-0,2%), qui avait terminé aux avant-postes la veille, dopé en toute fin de séance par la rumeur de la vente prochaine de sa division à problèmes Power Grids.

Le front des nouvelles est resté bien dégarni concernant les "blue chips".

Le logisticien Kühne+Nagel (+0,2%) renforce sa présence dans l'Empire du Milieu en s'alliant à son homologue chinois Sincero, spécialisé dans la gestion de l'approvisionnement pour l'industrie automobile. L'accord doit permettre au groupe schwytzois de doper de près de 70% son volume de contrats dans ce segment et sur ce marché.

Parmi les poids lourds, Novartis (+0,2%) devançait Nestlé et Roche (+0,1%) chacun. La veille, le dernier nommé a obtenu le feu vert de l'Agence sanitaire américaine (FDA) pour un nouveau test Cobas, et a cédé à Global Blood Therapeutics (GBT) les droits sur le développement et la commercialisation d'un traitement expérimental.

Sur le marché élargi, le fabricant zurichois de semi-conducteurs U-blox (-9,4%) s'acheminait vers une ouverture houleuse, malgré le bond de plus d'un tiers sur un an de son bénéfice semestriel.

Adval Tech, Bachem, Meier Tobler (pas de cours avant-Bourse) ont également levé le voile sur leur chiffres à mi-pacours.

buc/fr