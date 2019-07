Bourse Zurich: ouverture attendue en nette hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance en nette hausse lundi dans le sillage de la trêve commerciale entre Washington et Pékin et surtout de la décision de Donald Trump d'autoriser davantage de ventes de composants technologiques américains à l'équipementier chinois Huawei. Wall Street avait terminé vendredi en légère hausse, Tokyo clôturant lundi sur un bond de 2,13%.

Les principaux indices américains ont fini vendredi soir en légère hausse, les investisseurs préférant abandonner leurs positions vendeuses avant la rencontre entre les présidents Xi et Trump et le début d'un nouveau semestre, note dans son commentaire matinal Mirabaud Securities. Les discussions entre les présidents américain et chinois ont cependant une nouvelle fois accouché d'une souris.

Selon Mirabaud Securities, des prises de bénéfice sont attendues ces prochains jours dans l'attente du début des résultats d'entreprises au 2e trimestre et de la réunion de la Fed du 31 juillet. Les investisseurs, qui parient à 100% sur une baisse des taux de la Fed fin juillet, ont été confortés dans leur sentiment par la faiblesse de l'indice des prix "core" PCE (l'indicateur préféré de la Fed en matière d'inflation), qui a affiché une hausse de 0,2% pour le mois de mai par rapport au mois précédent et de 1,6% sur un an.

A 08h05, l'indice SMI notait en hausse de 0,72% à 9969,53 points, selon les calculs avant-Bourse de Julius Bär. A l'exception de Swiss Life (-0,3%), dont UBS a révisé en baisse la recommandation à "neutral", les 19 autres valeurs vedettes de la cote affichaient des gains.

Swatch Group (+1,5%) menait le bal, devant Lonza (+1,4%) et Richemont (+1,4%). L'horloger biennois et le groupe de luxe genevois tiraient profit de l'optimisme suscité par la rencontre Xi - Trump, alors que le fournisseur bâlois de composants pour l'industrie pharmaceutique a annoncé l'acquisition d'un site de production de Novartis (+0,7%).

Les deux autres poids lourds Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,5%) soutenaient l'évolution générale. Le cimentier zurichois Lafargeholcim s'appréciait (+0,8%), l'agence Bloomberg affirmant que le géant souhaite s'emparer des activités de BASF dans la chimie de la construction.

Du côté du marché élargi, Cembra Money Bank s'envolait de 2,2% après avoir fait part de l'acquisition du spécialiste du crédit à la consommation Cashgate. Pour ce faire, le prestataire zurichois de services financiers a versé 277 millions de francs suisses au vendeur, la société Aduno.

vj/al