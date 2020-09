Bourse Zurich: ouverture attendue en petite hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la semaine du bon pied. Wall Street étant fermé en raison d'un jour férié, les investisseurs pourraient s'intéresser davantage aux marchés européens, même si en Suisse la séance de lundi s'annonçait relativement calme.

La Bourse de New York a terminé vendredi soir en net recul pour la deuxième séance consécutive, dans un marché en phase de consolidation après de fortes hausses.

"C'est bien la nervosité qui a pris le dessus sur cette séance après la publication de chiffres de l'emploi largement meilleurs qu'attendus et avant un week-end de trois jours", avec le jour férié du Labour Day ce lundi aux Etats-Unis, a rappelé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Le taux de chômage outre-Atlantique est en effet tombé à 8,4% en août, repassant sous les 10% pour la première fois depuis avril et diminuant bien plus que les prévisions du consensus.

Selon M. Plassard, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage du rebond des marchés américains en deuxième partie de séance. New York étant fermé pour cause de jour férié, les investisseurs pourraient être tentés de se rabattre sur les valeurs européennes considérées comme plus cycliques".

De fait, la Bourse suisse se préparait à une ouverture positive. Vers 08h10, le SMI avant-Bourse progressait de 0,83% à 10'237,14 points, après avoir clôturé en baisse de 0,66% vendredi soir, selon les indications préalables fournies par Julius Bär.

L'ensemble des valeurs vedettes montait, emmenées par Swiss Life (+1,5%). Le spécialiste de l'assurance-vie a vu son objectif de cours relevé à 350 francs suisses et la recommandation du titre remontée d'un cran à "neutral" par JP Morgan.

Les deux autres assureurs Zurich Insurance (+0,6%) et Swiss Re (+0,5%) montaient aussi, mais moins vite. JP Morgan a également augmenté l'objectif de cours du premier à 390 francs suisses, tout en maintenant la recommandation à "overweight".

Novartis (+1,0%) devrait également être recherché par les investisseurs. Le laboratoire pharmaceutique a observé une réduction des taux d'exacerbation de l'asthme plus marquée avec un dosage élevé de son Enerzair Breezhaler qu'avec un dosage moyen, en administration quotidienne unique dans les deux cas sur une période de 52 semaines.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,7%) et Nestlé (+0,5%) soutenaient la tendance positive sur la place zurichoise.

L'ensemble du marché élargi évoluait également dans le vert. Burkhalter (pas de cours avant-Bourse) a vu sa rentabilité se dégrader fortement au premier semestre. Alors que les ventes se sont légèrement tassées, le réseau d'installateurs électriques a dégagé un bénéfice net en chute de 81,3% à 1,6 million de francs suisses.

Medacta (pas de cours) a inscrit sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 9,7 millions d'euros, en recul de 14% sur un an. La rentabilité s'est érodée de concert avec les recettes, déjà publiées mi-juillet.

