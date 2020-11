Bourse Zurich: ouverture attendue en petite hausse avant le weekend

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait à ouvrir en modeste hausse vendredi pour la dernière séance avant le weekend. Alors que l'absence la veille des intervenants outre-Atlantique en raison de Thanksgiving provoquait un trou d'air sur les marchés européens, les déclarations du président américain sortant Donald Trump sur son départ de la Maison Blanche devraient rassurer les investisseurs.

Jeudi, M. Trump a en effet déclaré pour la première fois qu'il quitterait la Maison Blanche si la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre était confirmée, franchissant un pas supplémentaire vers la reconnaissance de sa défaite.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin après la séance soporifique d'hier en l'absence des investisseurs américains", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire. L'analyste a rappelé que les marchés américains ne seront ouverts ce vendredi que la moitié de la séance, au lendemain du jour férié de Thanksgiving. "La résurgence de nouveaux cas de coronavirus et de nouvelles restrictions inquiètent de plus en plus", a-t-il averti.

A 08h09, l'indice vedette SMI s'annonçait en hausse de 0,09% à 10'507,69 points, affichant exactement la même tendance que la veille en clôture. L'ensemble des valeurs vedettes se préparait à ouvrir en hausse.

Adecco (-1,1%) faisait exception à la vague verte matinale, affaibli par un abaissement de recommandation à "equalweight" émis par Morgan Stanley.

Les autres "blue chips" évoluaient sans exception autour de +0,1%, en l'absence de nouvelles susceptibles de faire évoluer les cours.

Sur le marché élargi, Autoneum (+1,1%) détonait, porté par un relèvement de recommandation à "hold" de Kepler Cheuvreux.

U-Blox (+1,1%) lui emboîtait le pas, soutenu par une augmentation d'objectif de cours de Research Partners.

Dormakaba (+0,6%) est parvenu à renouveler un crédit syndiqué de 525 millions de francs suisses

al/md