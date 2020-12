Bourse Zurich: ouverture attendue en repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine en repli, dans le sillage de la clôture dispersée de Wall Street jeudi. Outre les informations et mesures liées à la pandémie de Covid-19, les investisseurs se concentreront aussi sur un éventuel accord quant à un plan de relance aux Etats-Unis.

Les principaux indices américains ont achevé la séance de jeudi de manière dispersée, le Nasdaq progressant, alors que le Dow Jones et le S&P 500 ont fléchi. L'évolution des marchés a traduit "une journée assez spéciale", note John Plassard, de Mirabaud Banque dans son commentaire matinal.

Tout d'abord, le secrétaire d'état américain au Trésor a affirmé que des progrès substantiels étaient faits concernant un accord de relance avec les démocrates. La séance de Wall Street a aussi été marquée par le passage du prix du baril de pétrole au-dessus des 50 dollars le baril pour la première fois depuis mars dernier, après des informations selon lesquelles deux bombardiers américains B-52 avaient effectué une mission de démonstration de force dans le Golfe Persique.

Au lendemain d'une réunion de la BCE prévisible et sans surprise, les investisseurs analyseront dans l'après-midi les données portant sur la confiance des consommateurs américains selon l'université du Michigan.

Sur le front des vaccins contre le Covid-19, les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont fait part d'un revers, leur produit ne devant être prêt qu'à la fin 2021. Les résultats des premiers essais cliniques se sont révélés moins bons que prévu.

Vers 08h15, l'indice SMI notait à 10'377,08 points, soit une baisse de 0,18%, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. Sur les 20 valeurs vedettes de l'indicateur, seules trois s'affichaient en hausse, alors que les deux poids lourds de la cote, les géants pharmaceutiques Roche et Novartis faisant eux du surplace.

Autre grosse capitalisation du marché helvétique, Nestlé lâchait 0,4%. Roche a annoncé le début de la commercialisation de son test antigénique du Sars-Cov-2 sur les marchés reconnaissant le marquage CE de conformité européenne. La multinationale prévoit d'accélérer ses cadences de production pour parvenir à délivrer plus de dix millions de tests par jour dès le début de l'an prochain.

Le groupe rhénan précise dans son communiqué vendredi avoir également déposé une demande d'homologation auprès du gendarme sanitaire aux Etats-Unis (FDA). Novartis a pour sa part décroché auprès de la Commission européenne une autorisation de commercialisation pour son Leqvio (inclisiran), destiné à abaisser le taux de cholestérol.

L'intégration de l'inclisiran dans le portefeuille de Novartis constituait le principal motif annoncé pour la reprise de son développeur - le laboratoire new-jersiais The Medicines Company - pour 9,7 milliards de dollars, finalisée en début d'année. L'anticholestérol expérimental était d'ailleurs l'unique produit en développement de la cible de reprise.

Zurich Insurance (+0,7%) occupait le haut du tableau. L'assureur a acquis via sa filiale américaine Farmers Group, et leur partenaire Farmers Exchanges des activités dommages et accident de Metlife pour 3,94 milliards de dollars (3,5 milliards de francs suisses). Ce rachat doit permettre au groupe zurichois d'atteindre ses objectifs de croissance à l'horizon 2022.

Parmi les gagnants figuraient également Richemont (+0,5%) et Lafargeholcim (+0,2%). ABB (-0,7%) représentait lui le principal perdant, derrière les bancaires UBS (-0,6%) et Credit Suisse (-0,7).

