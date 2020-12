Bourse Zurich: ouverture attendue en très légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer mardi le dernier mois de l'année en légère hausse, rassurée par un mois de novembre qualifié de record par les analystes. La place zurichoise bruissait de nouvelles avec la nomination d'un nouveau président pour Credit Suisse, un test anti-Covid de Roche homologué aux Etats-Unis et un PIB helvétique en forte hausse.

L'ambiance a été positive sur les marchés actions. La Bourse de New York a malgré tout terminé le mois de novembre en baisse, lundi, reprenant son souffle après des séances de records, qui permettent à l'indice vedette Dow Jones de réaliser son meilleur mois depuis 1987.

"Les indices européens devaient ouvrir en légère hausse ce matin après un mois de novembre record pour les marchés mondiaux", a précisé John Plassard de Mirabaud Banque. Selon ces derniers, les investisseurs se focaliseront sur le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus, les réunions de la BCE du 10 décembre et de la Fed le 16 décembre, ainsi que les négociations concernant le Brexit.

En Suisse, l'économie a connu un vif rebond au troisième trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a bondi de 7,2% au troisième trimestre comparé au partiel précédent, porté par la demande intérieure et une partie du secteur tertiaire. Cette hausse intervient après une chute de 8,6% lors des six premiers mois de l'année, causée par la pandémie de coronavirus.

A 08h17, le SMI s'apprêtait à ouvrir en petite hausse de 0,07% à 10'484,00 points, après avoir clôturé la veille en repli de 0,24%. La majorité des valeurs vedettes se présentait dans le rouge.

Roche (+0,6%) sauvait la mise. Le géant pharmaceutique a décroché une homologation d'urgence de l'Autorité sanitaire américaine (FDA) pour son test sérologique du Covid-19, déjà disponible en Europe.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,1%) et Nestlé (-0,1%) reculaient par contre.

Parmi les rares "blue chips" à progresser figuraient Adecco (+0,9%), Sonova (+0,9%), Temenos (+0,5%) et Logitech (+0,4%). Le géant du placement de personnel a présenté sa nouvelle feuille de route à moyen terme à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs. La multinationale zurichoise vise notamment des gains de parts de marchés. La marge brute opérationnelle (Ebita) doit s'inscrire dans un couloir de 3,0 à 6,0%, contre 2,5% à 5,0% sur la période 2017-2020.

Credit Suisse (-0,1%) se préparait par contre à ouvrir en légère baisse. L'organe de surveillance propose aux actionnaires la candidature d'António Horta-Osório, patron de la banque Lloyds, en tant que nouveau président. L'élection devrait se tenir lors de la prochaine assemblée générale annuelle le 30 avril 2021. Credit Suisse risque par ailleurs de payer 680 millions de dollars dans l'affaire des RMBS aux Etats-Unis.

Le concurrent UBS (-0,2%) baissait à peine un peu plus.

Sur le marché élargi, Galenica (+0,9%) montait nettement. Le groupe remanie et complète sa direction générale. A compter du 1er janvier prochain, les actuelles divisions du grossiste bernois en médicaments et exploitant de pharmacies, à savoir Détail, Produits & Marques et Services disparaîtront. Elles laisseront place aux unités de service Pharmacies, Soins de santé, Produits et marketing, Commerce de gros et logistique ainsi qu'Informatique et services numériques.

SIG Combibloc (-2,6%) baissait par contre fortement. La société de capital-investissement Onex, actionnaire de référence de SIG Combibloc table sur un produit brut de 725 millions de dollars de la vente annoncée lundi soir de sa participation restante de 10,1% dans le capital du producteur de machines d'emballages pour boissons.

