Bourse Zurich: ouverture attendue sans véritable direction

Zurich (awp) - Après la tentative de rebond avortée la veille, la Bourse suisse devrait encore hésiter mercredi sur la direction à prendre, alors que Wall Street a remonté la pente mardi. Les investisseurs resteront aux aguets quant à évolution de l'évolution de l'épidémie de coronavirus et son impact sur l'économie. Tokyo a clôturé en net repli de 2,27%.

Les principaux indices américains ont fini en forte hausse mardi au lendemain d'une baisse de plus de 2000 points du Dow Jones. Au-delà du rebond technique, les marchés ont progressé après que le secrétaire d'État au Trésor, Steve Mnuchin, ait déclaré qu'il y avait un accord bipartisan pour le déblocage d'urgence d'un paquet fiscal afin de relancer l'économie américaine face aux menaces liées au coronavirus.

Malgré le vif rebond des marchés américains, les indices européens devraient ouvrir sans tendance, écrit dans sa note matinale John Plassard, de Mirabaud Securities. Les doutes quant à l'impact économique du coronavirus "perturbent une nouvelle fois les investisseurs".

"Les nouveaux cas en Corée du Sud sont repartis à la hausse, le taux de mortalité a atteint 8% en Lombardie (soit plus qu'à Wuhan), la ministre de la santé en Grande-Bretagne a été testée positive au coronavirus et aux Etats-Unis, Joe Biden et Bernie Sanders ont interrompu momentanément leurs campagnes présidentielles (pour cause de coronavirus). Ça fait beaucoup", écrit l'expert.

Ce mercredi, les investisseurs surveilleront aussi les informations provenant de Grande-Bretagne, avec les chiffres de la croissance en janvier et la production manufacturière (aussi janvier). La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une baisse surprise de ses taux à 0,25% afin d'aider l'économie britannique à faire face à l'épidémie de coronavirus, une décision qui intervient quelques heures avant la présentation du budget par le gouvernement.

Après avoir d'abord gagné 0,17%, l'indice preSMI repartait à la baisse, lâchant vers 08h10 0,18% à 9179,70 points selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs vedettes affichait un repli, la palme en la matière revenant aux deux bancaires UBS et Credit Suisse, accompagnées d'ABB(toutes trois -0,3%).

Les trois poids lourds de la cote évoluaient en ligne avec le SMI. Roche (-0,2%) a obtenu de l'autorité sanitaire (FDA) aux Etats-Unis un feu vert pour la commercialisation d'un nouveau test cytologique, destiné à améliorer le dépistage du pré-cancer du col de l'utérus chez les femmes testées positives au papillomavirus humain (HPV).

Nestlé lâchait également 0,2%, alors que Novartis se repliait de 0,1%.

Sur le marché élargi, de nombreuses sociétés, dont le sidérurgiste germano-lucernois Schmolz+Bickenbach, Von Roll, Plazza et SF Urban Properties ont continué de présenter leur performance 2019. Stadler Rail (+0,6%) a décroché une importante commande de Matterhorn Gotthard Bahn, d'un montant de 148,5 millions de francs suisses.

vj/