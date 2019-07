Bourse Zurich: ouverture au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de jeudi dans le vert, dépassant le seuil symbolique des 10'000 points, après avoir clôturé sur un nouveau sommet historique de clôture mercredi.

Outre-Atlantique, les principaux indices américains ont fini en hausse mercredi soir dans une séance raccourcie à la veille de la fête nationale avec des volumes en dessous de la moyenne. Wall Street est fermé en raison du 4 Juillet.

"Les indices ont semblé rentrer dans une phase de 'what is bad is good' en espérant un geste des banques centrales et notamment de la Fed après la publication de PMIs en dessous des attentes (en Chine et aux États-Unis) et d'un ADP de l'emploi du secteur privé aux États-Unis maussade, puisqu'on a recensé seulement 102'000 emplois en juin, alors que le consensus tablait sur un chiffre de 140'000", note Mirabaud Securities dans son commentaire.

L'inflation en Suisse a légèrement accéléré en juin, affichant une progression de 0,6% sur un an. Comparé au mois précédent, l'indice des prix à la consommation est resté inchangé à 102,7 points.

Toujours en Suisse, le nombre d'annonces d'emplois publiées au deuxième trimestre a progressé de 9% sur un an selon le spécialiste du travail temporaire Adecco. Mais des signes de ralentissement se profilent à l'horizon.

Peu de nouvelles d'entreprises sont attendues.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,08% à 10'074,33 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,16% à 1547,83 points et l'indice du marché élargi (SPI) de 0,60% à 12'191,68 points. Parmi les 30 principales cotations, 23 étaient dans le vert quand sept s'inscrivaient dans le rouge.

Lafargeholcim prenait la tête (+1%). Deutsche Bank a abaissé légèrement son cours, mais s'attend à une amélioration de l'Ebitda au deuxième trimestre en Europe.

UBS (+0,8%) et Julius Bär (+0,6%) complétaient le podium. Credit Suisse n'était pas loin (+0,5%).

JPMorgan a abaissé l'objectif de cours de la banque aux trois clés. L'établissement américain demeure méfiant à l'égard de ses homologues européens, soulignant notamment l'impact de l'évolution attendue sur le front des taux d'intérêt.

Nestlé se portait bien (+0,3%) devançant Novartis (+0,2%). En revanche, Roche (-0,2%) était dans le camp des perdants.

Sika gardait la tête hors de l'eau (+0,1%), dans la foulée d'un relèvement de l'objectif de cours par Jefferies à 192 francs suisses, contre 166 francs suisses précédemment. La banque d'investissement escompte au terme du deuxième trimestre une singulière accélération de la croissance du chimiste de la construction.

Lonza (-0,2%) et Alcon (-0,6%) faisaient grise mine. Sonova était bon dernier (-0,8%).

Sur le marché élargi, les volatiles Aryzta (+2,2%) et AMS (+1,3%) se portaient bien.

Barry Callebaut (+0,3%) se dote d'un nouveau centre de distribution globale à Lokeren, en Belgique. Il louera les locaux de cette plateforme de distribution au spécialiste belge de l'immobilier industriel WDP lequel prévoit d'investir pas moins de 100 millions d'euros (110 millions de francs suisses) dans ces installations.

L'assureur Bâloise (+0,4%) a indiqué que sa filiale dédiée au marché helvétique s'est dotée d'un nouveau directeur des ventes et marketing en la personne de Mathias Zingg, succédant à Bernard Dietrich.

Aluflexpack (+0,02%) a fait savoir que l'option de surallocation de 730'000 actions a été pleinement exercée et que le flottant se maintient à environ 46,4% de toutes les actions.

ck/al