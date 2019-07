Bourse Zurich: ouverture autour de l'équilibre en attendant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur une note quasi stable mardi, après avoir déjà tergiversé la veille en clôture. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé lundi et les intervenants attendaient les annonces mercredi de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

"Les marchés européens et américains ont réalisé une séance plutôt morose hier, la plupart des intervenants se contentant d'attendre avant l'issue de la réunion de la Réserve fédérale", ont indiqué les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

Selon ces derniers, la Fed devrait abaisser ses taux directeurs pour la première fois depuis 2008. D'après la banque IG, plus de 70% des intervenants tablent sur un abaissement des taux directeurs de 0,25 point de pourcentage à 2,0%-2,25%. Cet assouplissement ne "serait pas une surprise" et serait "déjà intégré par les marchés", a ajouté l'établissement dans une note.

Sur le plan macroéconomique, le moral des consommateurs allemands devrait s'assombrir en août pour le troisième mois d'affilée, face à des attentes de nette dégradation de la conjoncture, selon le baromètre de l'institut Gfk.

En France, la croissance économique a plafonné à 0,2% au deuxième trimestre, en raison principalement d'un ralentissement de la consommation des ménages.

Dans la Confédération, le baromètre KOF a nettement rebondi en juillet, laissant augurer de perspectives à nouveau plus favorables pour l'économie Suisse

A 09h06, le SMI reculait à peine de 0,10% à 9960,77 points, tandis que le SLI baissait de 0,20% à 1527,84 points. Le SPI restait quasiment stable (-0,02%) à 12'092,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes, sept progressaient et 23 reculaient.

Le trio de tête était composé d'AMS (+2,2%), ABB (+1,8%) et Logitech (+0,4%). Les analystes de Vontobel ont relevé l'objectif de cours du fabricant de microprocesseurs. Le conglomérat d'ingénierie a pour sa part remporté un contrat de "plusieurs millions de dollars" pour moderniser une raffinerie de pétrole au Kazakhstan.

Les deux poids lourds Roche (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) faisaient également partie des rares gagnants, tandis que Novartis (-0,02%) était quasiment à l'arrêt. Ce dernier avait révélé lundi avoir manqué "de peu" le critère primaire d'évaluation fixé pour une étude clinique avancée d'extension sur son médicament pour le coeur Entresto.

Les bancaires UBS (-0,9%) et Credit Suisse (-0,7%), ainsi qu'Alcon (-0,7%) et Lonza (-0,7%) affichaient les plus grandes pertes.

L'activité était beaucoup plus animée sur le marché élargi, avec de nombreuses annonces et résultats financiers.

GAM (+5,0%) était nettement recherché. Le gestionnaire d'actifs a confirmé une perte nette de 13,6 millions de francs suisses au premier semestre et a annoncé procéder à un remaniement de ses instances dirigeantes.

Dufry (-1,1%) reculait par contre. Alors que les ventes du détaillant hors taxe ont progressé, le groupe bâlois a essuyé une perte nette de 99,9 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 13,7 millions douze mois auparavant.

SIG Combibloc (pas traité) a retrouvé les chiffres noirs au premier semestre, dégageant un bénéfice net de 25,2 millions d'euros contre une perte de 47,6 millions un an plus tôt.

