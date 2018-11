Bourse Zurich: ouverture dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi sur une note négative, après la fermeture en hausse de la veille. Les marchés américains étant fermés en raison du jour férié de Thanksgiving, les investisseurs restaient sur la retenue. Les inquiétudes liées au budget italien, au Brexit et aux tensions sino-américaines demeuraient présentes.

Wall Street a terminé sur une tendance haussière mercredi, rebondissant après deux séances de forte baisse grâce notamment à un regain de vigueur des valeurs de la technologie et de l'énergie. Tokyo a également fini dans le vert jeudi pour la dernière séance d'une semaine écourtée.

Au niveau macroéconomique, l'inflation au Japon s'est maintenue à 1% en octobre, après deux mois d'accélération, soit la moitié de l'objectif de 2% de la banque centrale nippone.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,30% à 8813,07 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,52% à 1361,44 points, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) cédait 0,32% à 10'310,23 points. Sur les 30 valeurs vedettes, uniquement trois parvenaient à grappiller quelques points.

Geberit (+0,2%) occupait le haut du podium sans nouvelle particulière. Roche (+0,1%) avançait également. Genentech, filiale américaine du groupe pharmaceutique, a obtenu de l'autorité de santé américaine FDA une procédure d'homologation accélérée pour l'anticancéreux Venclexta pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (AML).

Lonza (+0,1%) était le 3e gagnant du jour dans les premiers échanges.

Dufry (-0,6%) ne profitait pas de l'annonce du jour. A la faveur d'un contrat d'une durée de cinq ans signé avec Flughafen Zürich, le groupe bâlois exploitera dès janvier cinq nouveaux points de vente via sa filiale Hudson.

Les poids lourds Nestlé et Novartis (-0,1% chacun), tout en cédant du terrain, performaient mieux que la moyenne du marché. Swatch (-0,8%) tout comme son concurrent Richemont (-0,4%) étaient également en baisse.

AMS (-2,5%), Credit Suisse (-1,8%) et Lafargeholcim (-1,4%) affichaient les plus mauvaises notes. Les autres bancaires UBS (-1,3%) et Julius Bär (-0,85) n'en menaient pas large non plus.

Au niveau du marché élargi, le fabricant de composants électroniques industriels Carlo Gavazzi (inchangé) a enregistré une hausse tous azimuts de ses résultats semestriels, portés par l'ensemble des régions et produits.

lk/al