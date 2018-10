Bourse Zurich: ouverture dans le rouge, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert comme attendu dans le rouge jeudi, dans le sillage de Wall Street, qui a bouclé la séance de mercredi en forte baisse, précipitée dans sa chute par un plongeon des valeurs du secteur technologique dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Dans la foulée, les Bourses asiatiques ont également plongé jeudi, Tokyo clôturant en recul de près de 4%, Shanghai de 5,22% et Shenzhen de 6,45%.

La chute des indices américains a été alimentée par une dégringolade des valeurs technologiques, le Nasdaq se délestant de 4,08% pour atteindre son plus bas niveau depuis deux ans.

"Les gérants de portefeuille se détournent de ce secteur de croissance pour aller vers des entreprises qui présentent davantage de sécurité", voire vers d'autres produits financiers, estiment les analystes de Ventura Wealth Management.

Cette fuite des investisseurs s'inscrit dans un contexte de fin de la politique très accommodante de la Banque centrale américaine (Fed), engagée dans un processus de hausse des taux d'intérêt. Les acteurs du marché s'attendent à une hausse des taux cette année et à plusieurs l'an prochain.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) accusait un recul de 1,22% à 8784,49 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 1,45% à 1396,05 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 1,16% à 10'357,24 points. A l'exception notable de Vifor (+0,1%) l'ensemble des valeurs vedettes était drapée de rouge.

Les valeurs technologiques et bancaires étaient particulièrement malmenées, la lanterne rouge échoyant à AMS (-4,7%), derrière Julius Bär (-3,7%) et Credit Suisse (-3,0%), alors qu'UBS et Partners Group se délestaient de 2,7% et Logitech de 1,8%.

Les valeurs du luxe Richemont et Swatch (-1,7%) étaient également chahutées, en raison d'inquiétudes sur l'évolution du marché chinois.

Sika (-1,4%) a inauguré deux nouveaux sites de production au Kazakhstan.

Les poids lourds pharmaceutiques Roche et Novartis perdaient tous deux 1,0%. Le premier nommé a vu son objectif de cours légèrement relevé par Liberum. Le troisième larron Nestlé (-0,4%) jouait à plein sa carte de valeur défensive.

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de Sonova (-1,7%).

Sur le marché élargi, Aryzta (-3,9%) a précisé les contours de son augmentation de capital de 800 millions d'euros. Ceva Logistics s'envolait de 19,2%, après le rejet d'une proposition de rachat non sollicitée.

buc/lk