Bourse Zurich: ouverture dans le rouge sur fond d'inquiétudes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une baisse. Les indications préalables étaient plutôt défavorables, avec un net repli pour la Bourse de New York mardi, fragilisée, au retour d'un week-end prolongé, par un regain d'inquiétudes sur l'économie mondiale et d'incertitudes sur les négociations entre la Chine et les Etats-Unis.

La Maison Blanche a pourtant démenti les rumeurs selon lesquelles l'administration américaine avait refusé de tenir des réunions avec des émissaires chinois à Washington cette semaine, assurant que les négociations commerciales étaient toujours sur les rails.

Sur le plan macroéconomique, le Japon a enregistré en 2018 son premier déficit commercial depuis 2015, évoquant une conjoncture mondiale morose. La Banque centrale (BoJ) a de son côté nettement abaissé ses prévisions d'inflation pour 2019. Elle table dorénavant sur une hausse des prix de 0,9%, contre 1,4% auparavant.

A 09h08, le SMI reculait de 0,56% à 8915,84 points, le SLI de 0,65% à 1382,64 points et le SPI de 0,49% à 10'414,23 points. Sur les trente valeurs vedettes, 26 reculaient, une (Logitech) progressait et trois étaient stables.

Sika (-4,2%) tenait la lanterne rouge provisoire. Le chimiste du bâtiment a annoncé le placement d'un emprunt convertible pour un montant d'1,3 milliard de francs suisses.

Geberit (-1,9%) et Dufry (-1,6%) complétaient le trio des plus grands perdants.

Clariant (-0,4%) a signé un accord en matière de recherche avec le géant pétrolier américain ExxonMobil et son compatriote Renewable Energy Group, un producteur de diesel à base de biomasse. L'alliance vise à évaluer le potentiel des sucres cellulosiques en tant que source de production de biocombustibles.

SGS (-1,3%) était en mauvaise posture au lendemain de la présentation de ses résultats annuels. La veille, le titre a clôturé sur une hausse de 0,1% après une séance mouvementée.

UBS (-0,9%) était également dans le rouge au lendemain de ses chiffres annuels. Les deux autres valeurs bancaires Credit Suisse (-0,3%) et Julius Bär (stable) résistaient un peu mieux.

Les trois poids lourds Novartis (-0,5%), Roche (-0,3%) et Nestlé (-0,2%) n'étaient d'aucun soutien.

Logitech (+0,6%) était l'unique gagnant après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "overweight", arguant que le groupe technologique avait les moyens de procéder à des acquisitions et à des rachats d'actions.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-0,7%) a enregistré une modeste croissance de ses volumes écoulés comme de ses revenus au premier trimestre de son exercice décalé 2018/19, décevant les attentes du marché.

Zur Rose (-0,3%) et Autoneum (-2,7%) ont quant à eux levé un coin de voile sur leur performance l'année dernière.

SIG Combibloc (+2,0%) gagnait également du terrain après une recommandation d'achat de Deutsche Bank.

