Bourse Zurich: ouverture dans le vert, en attendant Jackson Hole

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert la séance de mercredi sur une note légèrement positive, avant de s'affirmer dans les premiers échanges. Wall Street a reculé mardi à l'avant-veille d'un discours très attendu du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire.

"Les investisseurs ont semblé attentistes à l'avant-veille du début de la réunion du symposium de Jackson Hole", estime John Plassard, de Mirabaud, dans son commentaire matinal.

Les acteurs du marché portent désormais leur attention sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, mercredi, et de la Banque Centrale Européenne (BCE), jeudi.

Les regards se tourneront ensuite vers Jackson Hole, où le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra vendredi un discours susceptible de fournir des indications sur la politique monétaire américaine.

Les intervenants observent également avec inquiétude la situation politique en Italie, où le chef de l'exécutif Giuseppe Conte a annoncé sa démission, plongeant un peu plus le pays dans l'incertitude.

Vers 09h15, le Swiss Market Index (SMI) progressait 0,35% à 9804,91 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,36% à 1484,76 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,34% à 11'915,87 points. Parmi les 30 principales cotations, 25 gagnaient du terrain, trois en cédaient et deux (Swisscom et Lonza) faisaient du surplace.

Lanterne rouge des premiers échanges, Alcon (-0,5%) a publié dans la nuit une perte nette de 390 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 15 millions un an plus tôt. Sur l'ensemble du semestre, le déficit frôle désormais le demi-milliard.

Son ancienne maison-mère Novartis progressait de 0,2% et Nestlé de 0,4%, alors que le poids lourd pharmaceutique Roche se délestait de 0,4%.

Givaudan (+0,5%) a annoncé le rachat du britannique Fragrance Oils. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, devrait permettre au spécialiste genevois des arômes et des parfums d'étoffer ses recettes annuelles de près de 60 millions de francs suisses, selon un calcul pro forma.

Une multitude de sociétés du marché élargi ont publié leurs résultats à mi-parcours, avec des sorts différents, comme Kudelski, Sensirion (tous deux stables), Zur Rose (+0,8%), Feintool (-6,6%), Von Roll (-3,7%) Evolva (+28,4%), Asmallworld (+19,8%).

