Bourse Zurich: ouverture en baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert vendredi en nette baisse, après avoir limité ses pertes la veille. La place zurichoise ne parvenait pas à profiter du solide rebond de Wall Street jeudi soir. En Suisse, les investisseurs surveillaient attentivement Lafargeholcim et Richemont, l'un pour ses résultats trimestriels et l'autre en raison d'une coopération avec le chinois Alibaba.

La Bourse new-yorkaise a clôturé en forte hausse jeudi, emmenée notamment par le rebond de Twitter et Microsoft dans le sillage de résultats favorables, et par une vague d'achats à bon compte.

"C'est la première hausse du Dow Jones depuis quatre jours", ont remarqué les analystes de Mirabaud Securities. Selon ces derniers, "ce mouvement confirme la similitude assez incroyable avec le mouvement de janvier sur les marchés américains ce qui laisserait entendre que le rebond n'est pas terminé".

Au niveau macroéconomique, les intervenants suivront de près les annonces de Standard & Poor's qui doit actualiser les notations de l'Allemagne, du Royaume-Uni et surtout de l'Italie. Les Etats-Unis dévoileront quant à eux la croissance du PIB au troisième trimestre.

A 09h03, le SMI reculait de 0,73% à 8640,52 points, le SLI abandonnait 1,00% à 1349,77 points et le SPI perdait 0,72% à 10'186,79 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seul Lafargeholcim (+3,3%) était recherché.

Le géant des matériaux de construction a vu ses ventes nettes progresser de 2,6% à 7,36 milliards de francs suisses au troisième trimestre. Sur une base comparable, la croissance a été de 5,8%. Elle a été soutenue par tous les segments d'activité. L'objectif de chiffre d'affaires a été revu à la hausse.

Richemont (-0,5%) ne bénéficiait pas de l'annonce d'une coopération avec le géant chinois du commerce en ligne Alibaba. Le partenariat permettra de proposer à la clientèle chinoise les produits de luxe de la plateforme d'e-commerce Yoox-net-à-porter (YNAP), filiale à 100% de la compagnie financière genevoise.

Après leur rebond de la veille, les bancaires cédaient leurs gains. Credit Suisse (-1,9%), Julius Bär (-1,0%) et UBS (-1,8%) s'inscrivaient tous les trois en net repli. La banque aux trois clés a dévoilé jeudi une solide performance au troisième trimestre. Le géant bancaire helvétique a dégagé un bénéfice net de 1,25 milliard de francs suisses, en augmentation de 32% sur un an. Les chiffres publiés par le groupe zurichois dépassent globalement les attentes des analystes.

Les poids lourds Nestlé (-0,4%), Roche (-0,3%) et Novartis (-0,1%) pénalisaient le SMI. Les autorités européennes ont accordé une extension d'homologation pour le médicament Cosentyx de Novartis, destiné au traitement de l'arthrite psoriasique, pour un nouveau dosage du produit.

Les plus fortes baisses étaient inscrites par les valeurs technologiques AMS (-3,6%) et Temenos (-3,1%), ainsi que par ABB (-2,7%). Ce dernier avait déjà reculé la veille, après avoir vu le chiffre d'affaires et l'excédent d'exploitation manquer de peu le coche du consensus AWP au troisième trimestre.

al/fr