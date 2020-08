Bourse Zurich: ouverture en baisse après la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse jeudi, face à un accès de faiblesse quasi généralisé des valeurs vedettes. La veille, Wall Street a terminé en repli, perdant du terrain alors que la Banque centrale américaine (Fed) s'est montrée particulièrement prudente sur la santé de l'économie des Etats-Unis.

Les participants à la réunion de la Réserve fédérale ont notamment souligné que "l'incertitude qui entoure les perspectives économiques (restait) très élevée, la trajectoire de l'économie dépendant fortement de celle du virus et de la réponse du secteur public à cela", c'est-à-dire de l'adoption d'un nouveau plan d'aide.

Selon John Plassard de Mirabaud Banque, "les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la publication des Minutes de la Fed qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir à l'avenir moins d'interventions monétaires et un risque pour la stabilité financière".

De fait, la Bourse suisse a ouvert dans le rouge. A 09h05, le SMI reculait de 0,70% à 10'237,19 points, après une envolée de 1,39% la veille. Le SLI perdait 0,90% à 1557,85 points et le SPI abandonnait 0,61% à 12'749,55 points.

Les bancaires Credit Suisse (-2,0%) et UBS (-1,8%), ainsi que les cycliques ABB (-1,6%) et AMS (-1,6%) reculaient le plus fortement. Le groupe d'ingénierie zurichois pâtissait d'une reprise de couverture à "sell" et d'un objectif de cours à 20 francs suisses émis par Berenberg.

Les valeurs du luxe Swatch (-1,3%) et Richemont (-1,2%) perdaient aussi du terrain. Le repli des exportations horlogères suisses, causé par la pandémie de coronavirus, a pourtant poursuivi son ralentissement en juillet. Elles se sont inscrites en baisse de 17% à 1,58 milliard de francs suisses, selon le relevé mensuel de l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Swiss Life (+1,2%) était la seule "blue chips" en hausse, portée par une recommandation à l'achat d'UBS. La banque aux trois clés a relevé l'objectif de cours à 440 francs suisses.

Sur le marché élargi, Kudelski (-11,6%) chutait. Le groupe technologique vaudois a annoncé des résultats semestriels largement inférieurs aux prévisions. Plombé par la pandémie de coronavirus, la société a eu largement recours au chômage partiel.

Siegfried (-2,8%) reculait aussi nettement. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a vu son chiffre d'affaires et la rentabilité s'effriter au premier semestre, marqué par la pandémie de coronavirus. La direction a néanmoins confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

