Bourse Zurich: ouverture en baisse après les propos de Powell

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note négative, dans le sillage de Wall Street, qui a clôturé en baisse mardi, affectée par des propos un peu moins accommodants qu'anticipé de membres de la banque centrale américaine (Fed) concernant de potentielles baisses de taux.

La Fed, qui a laissé le 19 juin dernier les taux inchangés, "veut en voir plus" et "ne pas surréagir" en assouplissant immédiatement sa politique monétaire, a expliqué son président Jerome Powell, interrogé au cours d'une conférence organisée à New York. L'institution "réfléchit" à une éventuelle baisse des taux, a-t-il toutefois affirmé.

"À la lecture du discours, nous ne semblons pas être à un mois (31 juillet) d'une prochaine baisse de taux", relèvent les analystes de Mirabaud Securities dans leur commentaire matinal.

Au chapitre macroéconomique, le moral des consommateurs allemands devrait continuer à s'assombrir en juillet, face à la crainte montante d'un retournement sur le marché du travail.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,44% à 9855,19 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,29% à 1506,78 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,39% à 11'909,68 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 20 pointaient dans le rouge et neuf dans le vert, Kühne+Nagel jouant les équilibristes.

Nestlé (-0,4%) va adopter l'étiquetage nutritionnel simplifié Nutri-Score pour tous ses produits vendus en Europe, après s'être d'abord montré réticent à propos de cette méthode.

Lanterne rouge du classement provisoire, Novartis (-1,2%) a publié de nouvelles données sur son anti-psoriasique Cosentyx contre les interleukines 23 et 17F, en plus de 17A. Le troisième paquebot de l'indice Roche (-0,5%) pesait également sur l'indice.

A l'autre extrémité du tableau, AMS s'offrait 2,4%, apparemment dopé par la reprise par l'américain Micron de la livraison de composants électroniques au chinois Huawei.

Swiss Re (-0,2%) a vu son objectif de cours relevé par Deutsche Bank, qui a intégré dans son modèle de calcul le programme de rachat d'actions à hauteur de 1 milliard de francs suisses. La recommandation reste cependant neutre (hold).

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Lonza (-0,4%) pour prendre en compte la force du franc, qui devrait affecter les ventes et les résultats. Les perspectives à long terme restent intactes, selon l'analyste, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (buy).

buc/jh