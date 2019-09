Bourse Zurich: ouverture en baisse dans le sillage du repli de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine dans le rouge lundi, dans le sillage de la clôture en repli de Wall Street vendredi. Les marchés ont souffert de l'annonce que la délégation chinoise allait écourter son séjour américain, marquant ainsi un nouvel épisode dans le conflit commercial opposant Pékin et Washington.

Le Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street, avait cédé vendredi 0,59%, à 26'935,07 points. La confirmation que la délégation chinoise allait écourter son séjour américain a fait plonger Wall Street qui évoluait proche de l'équilibre en début de séance.

Cette annonce indique "qu'il y a peut-être d'autres enjeux (dans le conflit commercial sino-américain, NDLR), car au même moment Donald Trump a déclaré ne pas vouloir d'accord commercial avant l'élection présidentielle américaine (en novembre 2020, NDLR)", a estimé Quincy Krosby de Prudential.

"Nous souhaitons un accord total, un accord partiel ne m'intéresse pas", a lancé vendredi le locataire de la Maison Blanche. "Cela pourrait aller vite, mais ce ne serait pas le bon accord. Il faut bien faire les choses", a-t-il expliqué, insistant sur l'extrême complexité du dossier.

Dès l'ouverture, l'indice SMI se repliait de 0,1% pour noter vers 09h09 à 10'031,92 points, en baisse de 0,25%. L'indicateur SLI lâchait 0,37% à 1537,34 points, alors que l'indice élargi SPI perdait 0,17% à 12'119,96 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, seul le poids lourd Nestlé (+0,4%) affichait un gain, alors que l'agence de notation Fitch a confirmé la note de crédit du géant alimentaire veveysan. Sonova se maintenait à l'équilibre.

Les deux autres poids lourds de la cote, à savoir les géants pharmaceutiques rhénans Roche (-0,5%) et Novartis (-0,2%), se repliaient aussi. Roche a fait part de son intention de dévoiler de nouvelles données pour plusieurs médicaments de son portefeuille, notamment pour ses anticancéreux Tecentriq et Alecensa. Les résultats seront présentés dans le cadre du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui aura lieu du 27 septembre au 1er octobre à Barcelone.

Richemont (-1,2%) essuyait le plus fort tassement, tout juste devant Julius Bär (-1,2%), la toujours très volatile AMS (-1,1%) et Swatch Group (-1%). Kühne+Nagel (-0,5%) a indiqué vouloir proposer des solutions de transport neutres en carbone dès l'année prochaine. Pour ce faire, le logisticien de Schindellegi va d'un côté réduire ses propres émissions, et d'un autre proposer à ses clients des solutions visant à diminuer leur empreinte carbone.

Sur le marché élargi, le conglomérat touristique valaisan BVZ Holding (+1%) a enregistré un bénéfice net de 7,3 millions de francs suisses au 1er semestre, en hausse de 41% sur un an. Les recettes ont augmenté de 12% à 86 millions, grâce à l'afflux de touristes asiatiques et suisses, notamment.

Meyer Burger était pour sa part dans la tourmente (-5,3%) après avoir indiqué qu'il ne veut pas d'un représentant de Sentis capital PCC dans son conseil d'administration. Ce dernier recommande aux actionnaires, qui se réuniront en assemblée générale extraordinaire le 30 octobre à Berne, de rejeter la candidature de Mark Kerekes en tant qu'administrateur pour le compte de la société de participations contrôlée par l'homme d'affaires russe Petr Kondrashev.

vj/ol