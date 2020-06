Bourse Zurich: ouverture en baisse dans un marché atone

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de lundi du mauvais pied, en l'absence de nouvelles d'entreprises susceptibles de faire bouger les cours. L'agenda économique ne réserve pas d'annonce majeure et, sauf surprise, la semaine s'annonce calme.

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi soir, dans un marché volatil en raison notamment de plusieurs facteurs techniques (échéance Eurex). Mais Wall Street est monté sur l'ensemble de la semaine.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans la crainte d'une nouvelle vague de coronavirus et de reconfinement partiel après qu'Apple ait décidé de fermer provisoirement une dizaine de boutiques en Floride, en Caroline du Nord et du Sud et en Arizona, en raison d'une hausse des cas de Covid-19", a résumé John Plassard de Mirabaud Securities dans une note.

A 09h07, l'indice vedette SMI reculait de 0,72% à 10'194,10 points, après avoir progressé de 0,78% vendredi soir en clôture. L'indice SLI cédait 0,84% à 1512,12 points et le SPI abandonnait 0,59% à 12'614,49 points.

Parmi les rares "blue chips" à être recherchées figurait Partners Group (+0,9%), porté par un relèvement d'objectif de cours et de recommandation par Goldman Sachs.

Logitech (+0,5%), Vifor (+0,7%) et Roche (+0,04%) faisaient également partie des quelques titres en hausse. Le laboratoire bâlois a vu son objectif de cours relevé par Oddo BHF SCA.

Ce dernier a par contre abaissé celui de Novartis (-0,1%). Le troisième poids lourd de la cote Nestlé (-0,5%) cédait également ses gains.

Les plus forts replis étaient réalisés par Temenos (-2,2%), Sonova (-1,6%) et Credit Suisse (-1,5%). L'autre grande banque UBS (-0,2%) limitait ses pertes.

AMS (-1,1%) n'avait pas la faveur des investisseurs. Le fabricant de puces et capteurs autrichien a annoncé l'émission d'un total de 1 milliard d'euros d'obligations "seniors" afin de financer l'acquisition de l'allemand Osram.

SGS (-0,5%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse, où le titre avait profité d'un relèvement d'objectif de cours et de recommandation par Credit Suisse.

Sur le marché élargi, seul Basilea (-0,7%) se distinguait du lot, grâce à un paiement d'étape de 5 millions de francs suisses suite à l'autorisation de commercialiser son antifongique Cresemba en Russie.

al/ol