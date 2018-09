Bourse Zurich: ouverture en baisse, l'Italie inquiète de nouveau

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré la dernière séance de la semaine en baisse, malgré la clôture positive de Wall Street la veille. Les craintes sur le budget italien pesaient de nouveau sur le moral des investisseurs. En Suisse, le marché était animé par une série d'annonces d'entreprises, notamment un remaniement à la direction de GAM et l'arrivée sur la cote de SIG Combibloc.

Le taux d'emprunt italien se tendait nettement vendredi matin, les investisseurs se montrant nerveux à la perspective d'un déficit italien à 2,4% du PIB pour 2019.

Malgré ce nouveau pic d'inquiétude, les analystes de CMC Markets ont estimé que "la semaine a plutôt été positive pour les actions en Europe alors que nous nous approchons de la fin du troisième trimestre". Malgré les troubles géopolitiques et la guerre commerciale, les marchés devraient clôturer le trimestre "sur une note largement positive", ont-ils ajouté.

Quelques données macroéconomiques vont alimenter la séance, avec notamment dans la zone euro la première estimation de l'inflation en septembre, en Allemagne les chiffres du chômage en septembre et aux Etats-Unis l'indice de confiance des consommateurs. En France, l'inflation a légèrement ralenti en septembre à 2,2% sur un an.

Au Japon, le taux de chômage a légèrement reculé en août, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre affectant plusieurs secteurs, tandis que la production industrielle a certes augmenté mais beaucoup moins que prévu.

A 09h07, le SMI reculait de 0,21% à 9093,49 points, le SLI baissait de 0,29% à 1486,45 points et le SPI cédait 0,12% à 10'814,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six progressaient, deux étaient stables et 22 cédaient leurs gains.

Adecco (-1,6%) affichait la plus mauvaise performance, après avoir vu jeudi son objectif de cours et sa recommandation rabotées par Kepler Chevreux.

Les bancaires Credit Suisse (-1,5%), Julius Bär (-1,4%) et UBS (-1,2%) amplifiaient nettement leurs pertes avec les nouvelles tensions sur le budget italien.

Les poids lourds Nestlé (-0,1%), Novartis (+0,2%) et Roche (-0,2%) affichaient des directions opposées. Roche a annoncé le rachat du laboratoire anglais Tusk Therapeutics, actif dans l'oncologie. Droia Oncology Ventures, l'actionnaire principal du laboratoire, recevra dans l'immédiat 70 million d'euros (près de 80 millions de francs suisses) ainsi que des paiements d'étape allant jusqu'à 585 millions selon les résultats des études.

Sonova (+0,9%) se rangeait dans le haut du classement, au bénéfice d'une augmentation d'objectif de cours par Credit Suisse.

Parmi les autres gagnants se trouvaient Vifor (+0,3%) et Swatch (+0,1%).

Le marché élargi était bien plus animé et les retardataires se pressaient pour leurs annonces avant la clôture officielle du troisième trimestre.

GAM (-1,6%) ne semblait pas rassurer les actionnaires, après les remaniements à sa direction. Le groupe zurichois a nommé Matthew Beesley dans la fonction de directeur des investissements. Ce changement vise à gérer de manière "cohérente et efficiente" la gestion des placements. Natalie Baylis, responsable de la conformité et membre du comité de direction depuis juin, a annoncé son départ pour fin octobre.

Pour son retour à la Bourse suisse, SIG Combibloc affichait un premier cours à 11,95 francs suisses, légèrement supérieur aux prix d'émission de 11,25 francs suisses.

