Bourse Zurich: ouverture en baisse, tensions croissantes dans le Golfe

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en baisse vendredi, inversant la tendance positive de la veille. La montée des tensions entre Washington et Téhéran dans le Golfe persique maintenait la pression sur les investisseurs à l'approche du weekend.

La Bourse de New York a terminé en nette progression jeudi soir et emporté l'indice S&P 500 à un nouveau record, entraînée par une Banque centrale américaine prête à agir en cas de besoin et par l'envolée des cours du pétrole.

Mirabaud Securities a mis en avant "'l'ivresse monétaire' insufflée par les banques centrales (BCE, Fed et BoJ et BoE) cette semaine" pour expliquer l'envolée des principaux indices américains. "A cela on peut ajouter la progression des valeurs liées à l'énergie, après l'escalade des tensions entre Washington et Téhéran", ont ajouté les analystes de la banque genevoise.

Selon ces derniers, les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce vendredi dans l'attente d'avoir plus d'informations sur les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis.

Téhéran a affirmé disposer de preuves "irréfutables" montrant que le drone américain qu'il a abattu jeudi était entré dans son espace aérien, contrairement à ce qu'affirme Washington. Les Etats-Unis ont par ailleurs interdit les vols des compagnies aériennes américaines dans la zone où l'Iran a abattu le drone, une frappe qualifiée d'"énorme erreur" par le président Donald Trump.

A 09h14, le SMI baissait de 0,22% à 9956,10 points, le SLI perdait 0,06% à 1523,20 points et le SPI abandonnait 0,21% à 12'029,01 points. Treize des 30 valeurs vedettes baissaient, une (Kühne+Nagel) était à l'équilibre et 16 étaient recherchées.

Les bancaires se plaçaient en tête du classement après avoir nettement reculé la veille, avec Julius Bär (+1,1%), UBS (+0,9%) et Credit Suisse (+0,8%).

Les assureurs étaient également recherchés, à l'instar de Swiss Life (+0,6%), Zurich Insurance (+0,5%) et Swiss Re (+0,4%).

A l'inverse, la volatile AMS (-2,4%), Sonova (-1,0%) et Lonza (-0,8%) cédaient leurs gains.

Le SMI était par ailleurs pénalisé par les recul des trois poids lourds de la cote Novartis (-0,4%), Nestlé (-0,1%) et Roche (-0,1%).

Quelques informations alimentaient le marché élargi. Cosmo Pharmaceuticals (+0,6%) a revendiqué un potentiel avantage de l'antibiotique Aemcolo contre la diarrhée du voyageur non dysentérique chez l'adulte sur les autres traitements existants.

Comet (-1,4%) prenait le sens inverse, après les départs simultanés et immédiats du directeur général René Lenggenhager et de la responsable des ressources humaines Prisca Hafner.

