Bourse Zurich: ouverture en forte baisse, pénalisée par Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en nette baisse jeudi, poursuivant sur la tendance négative de la veille et pénalisée par la clôture dans le rouge de Wall Street mercredi soir. En Asie, Tokyo a lourdement chuté de 3,7%. Les résultats de "blue chips" suisses comme UBS et ABB étaient à l'honneur.

Wall Street a lourdement chuté mercredi à la clôture, accélérant ses pertes dans les dernières minutes d'une séance marquée par un mouvement d'aversion pour le risque suite à la publication de résultats d'entreprises. Les trois principaux indices new-yorkais ont fortement reculé, avec le Dow Jones Industrial Average (-2,41%), le Nasdaq (-4,4%) et le S&P 500 (-3,09%).

"Le marché ressemble de plus en plus à la correction que nous avons connu en janvier, (...) ce qui pourrait signifier que nous ne sommes plus très loin d'un premier (véritable) rebond technique", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

Hormis les résultats d'entreprises, les investisseurs vont surveiller de près la Banque centrale européenne (BCE), qui annoncera dans l'après-midi ses décisions de politique monétaire. En soirée, ce sera la Réserve fédérale (Fed) qui publiera son Livre beige sur l'état de l'économie américaine.

A 09h03, le SMI abandonnait 1,31% à 8610,99 points, le SLI perdait 1,29% à 1341,06 points et le SPI abandonnait 1,25% à 10'132,85 points. Hormis deux titres, les 28 autres valeurs vedettes pointaient vers le bas.

Sika (+2,6%) et Swisscom (+0,1%) émergeaient d'une mer de rouge. Le chimiste du bâtiment a profité d'une forte progression des résultats sur neuf premiers mois, autant au niveau des ventes que de la rentabilité, conformément aux prévisions du marché. Le groupe zougois a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année et s'est dit optimiste pour la suite.

UBS (-0,2%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse mais limitait les pertes, après avoir dévoilé une solide performance au troisième trimestre. Le géant bancaire helvétique a dégagé un bénéfice net de 1,25 milliard de francs suisses, en augmentation de 32% sur un an. Les chiffres publiés par le groupe zurichois dépassent globalement les attentes des analystes.

La banque aux trois clés tient par ailleurs à partir de 10h sa journée des investisseurs à Londres.

Les autres titres reculaient bien plus nettement. Lonza (-3,8%) a pourtant confirmé ses attentes pour 2018 et à moyen terme. Le spécialiste bâlois des ingrédients pour l'industrie chimique et pharmaceutique a relevé que la dynamique de croissance dans le secteur de la santé s'est poursuivie, sans toutefois fournir d'informations chiffrées.

ABB (-3,9%), qui a publié ses résultats trimestriels, a vu le chiffre d'affaires et l'excédent d'exploitation manquer de peu le coche du consensus AWP. Le bénéfice net s'est s'inscrit au-dessus des projections moyennes.

Les trois poids lourds Nestlé (-0,5%), Novartis (-1,6%) et Roche (-1,7%) tiraient l'indice vedette vers le bas, sans information particulière.

Hormis ABB et Lonza, les plus fortes baisses parmi les "blue chips" étaient subies par les valeurs technologiques Logitech (-4,0%) et Temenos (-1,8%).

Sur le marché élargi, Ceva (+32%) retenait l'attention des analystes. L'actionnaire de référence CMA CGM offre aux actionnaires désireux de se désengager 30 francs suisses par action, soit le même montant que celui proposé récemment par le danois DSV.

al/fr