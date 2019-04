Bourse Zurich: ouverture en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi en hausse, alors que Wall Street a clôturé la veille en ordre dispersé à l'issue d'une journée sans entrain. A Tokyo, l'indice Nikkei a terminé mercredi dans le vert, porté par l'espoir d'un règlement du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis.

A New York, les investisseurs ont quelque peu repris leur souffle après une vive progression. L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,30%, à 26'179,13 points, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,25%, à 7848,69 points, et que l'indice élargi S&P 500 est resté quasiment stable à 2867,24 points.

Mardi, le flux de nouvelles informations économiques s'est largement tari, en particulier en termes de statistiques, et le marché a juste cherché à se consolider, selon les courtiers. Les investisseurs attendent ce mercredi la reprise des discussions entre Pékin et Washington sur leur différend commercial, alors que le Financial Times croit lui savoir qu'un accord serait proche. Le long feuilleton du Brexit doit aussi se poursuivre.

Vers 09h25, l'indice SMI progressait de 0,2% à 9556,03 points. L'indicateur SLI des 30 valeurs vedettes de la cote gagnait de son côté 0,46% à 1,474,02 points, alors que le SPI étoffait lui aussi ses gains de 0,2% à 11'341,42 points.

Les trois poids lourds de l'indice SMI, Nestlé (-0,1%), Novartis (-0,4%) et Roche (-0,2%), pesaient cependant, tous trois essuyant un repli. Lonza (-0,2%) et Swisscom (-1%) figuraient aussi au rang des perdants. Le numéro un suisse des télécommunications a vu UBS abaisser la recommandation du titre à neutral, contre buy jusqu'alors, et la grande banque a ramené son objectif de cours de 501 à 481 francs suisses.

Roche a pour la seconde fois retiré et prévoit de reformuler son offre préliminaire de reprise sur le laboratoire américain Spark Therapeutics, dévoilée une première fois le 1er mars et une deuxième le 18 mars dernier. La troisième version devrait être déposée autour du 10 avril et ouvrir la porte à un nouveau délai d'examen de quinze jour, susceptible d'être raccourci ou reconduit sous certaines conditions.

La filiale de Novartis Sandoz a pour sa part déposé devant l'Agence sanitaire américaine (FDA) une nouvelle demande d'homologation pour son biosimilaire du pegfilgrastim, après avoir accusé réception en juin 2016 d'une requête de complément d'information dans ce cadre. La nouvelle demande inclut de nouveaux résultats d'une étude pivot sur la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du biosimilaire.

Julius Bär (+1,3%) demeurait solide. Conséquence de la scission d'Alcon de sa maison-mère Novartis et de la cotation des titres du fabricant de produits ophtalmologiques à la Bourse suisse, SIX a annoncé mardi que l'action Alcon allait remplacer celle de Julius Bär dans l'indice SMI.

Le titre du gestionnaire de fortune zurichois viendra, lui, remplacer celui de Dufry (-0,3%) au SLI, qui prendra la place de celui du boulanger industriel Aryzta (-4,73%) au sein de l'indice SMIM. Sur le marché élargi toujours, AMS (+5,1%) poursuivait son envol de la veille, toujours à la faveur d'informations laissant entrevoir des baisses de prix pour certains modèles d'iPhone.

Vifor Pharma (+2,7%) tirait pour sa part profit d'une recommandation de son titre à l'achat de la part de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs.

vj/op