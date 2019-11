Bourse Zurich: ouverture en hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert vendredi en hausse, tentant de récupérer des pertes de la veille. Les impulsions étaient rares en cette journée d'échéance Eurex, autant au niveau des informations d'entreprises que des autres places boursières.

Wall Street a en effet terminé près de l'équilibre jeudi, le S&P 500 parvenant à décrocher un nouveau record tandis que le Dow Jones et le Nasdaq restaient handicapés par les incertitudes persistantes sur le front commercial.

Selon les analystes de Mirabaud, "les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin suite aux commentaires du principal conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, selon lesquels les Etats-Unis et la Chine seraient proches d'un accord commercial et que les discussions seraient très constructives".

Hormis le dossier du litige commercial, les investisseurs auront quelques données macroéconomiques à décortiquer, avec le rapport mensuel sur le pétrole de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Les Etats-Unis publieront dans l'après-midi notamment les données sur les ventes au détail et la production industrielle en octobre.

En Suisse, l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a connu un nouveau trimestre difficile, marqué par un recul "rapide et substantiel" des commandes, des ventes et des exportations.

A 09h05, le SMI augmentait de 0,65% à 10'300,58 points, le SLI gagnait 0,60% à 1584,88 points alors que le SPI perdait 0,06% à 12'438,44 points. Seules trois des 30 valeurs vedettes évoluaient en baisse, le reste en hausse.

Julius Bär (-1,9%), Lonza (-0,4%) et Sonova (-0,3%) se retrouvaient au fond du classement. Le gestionnaire de fortune zurichois serait pénalisé par un abaissement de recommandation par Mediobanca, selon un courtier.

Le tableau était dominé par Logitech (+1,3%), ABB (+1,2%), ainsi que les bancaires Credit Suisse (+1,1%) et UBS (+1,1%) qui récupéraient après les pertes de la veille. Le géant de l'ingénierie profitait quant à lui d'un relèvement d'objectif de cours par HSBC.

Zurich Insurance (+0,7%) était porté par un relèvement d'objectif de cours par UBS après avoir dévoilé jeudi de nouvelles cibles financières sur trois ans. Les deux autres assureurs Swiss Life (+0,8%) et Swiss Re (+0,3%) suivaient plus loin.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,9%) et Roche (+0,6%) soutenaient l'indice vedette.

Le front des nouvelles était également clairsemé sur l'indice élargi SPI. Datacolor (pas échangé) a maintenu son dividende inchangé pour la deuxième année consécutive à 15 francs suisses par titre. Le groupe lucernois a confirmé les chiffres clés de son exercice annuel écoulé, disant miser sur la croissance par la suite.

Cicor (pas échangé) a été choisi comme partenaire de production d'une entreprise "renommée du secteur des dispositifs médicaux" non identifiée. La société projette pour 2021 une série de commandes pour un volume estimé entre 6 et 9 millions de francs suisses.

al/lk