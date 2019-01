Bourse Zurich: ouverture en hausse, Richemont sous les projecteurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine sur une note positive, dans le sillage de Wall Street, qui a bouclé une cinquième séance d'affilée dans le vert, après avoir vu ses principaux indices débuter dans le rouge vif. En Suisse, les regards étaient tournés vers Richemont, qui a vu bondir ses ventes trimestrielles.

Après une fin d'année compliquée, "le marché des actions est depuis début 2019 comme sur des montagnes russes et la tendance à court terme semble être plutôt à la hausse", estime un expert de U.S. Bank Wealth Management. "A l'approche de la saison des résultats du quatrième trimestre, cette volatilité accrue va sans doute devenir la norme et non l'exception", a-t-il ajouté.

Vers 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'étoffait de 0,37% à 8833,70 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,41% à 1363,01 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,29% à 10'296,21 points. Sur les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise, 24 gagnaient du terrain et six en cédaient.

Avec une poussée de 2,1%, LafargeHolcim dominait les premiers échanges, après avoir vu sa recommandation relevée de deux crans par Merrill Lynch, qui recommande désormais l'achat du titre. Dans leurs considérants, les analystes font valoir l'effet positif de la baisse des prix de l'énergie sur les marges.

En tête des échanges avant-Bourse, le groupe Richemont (+1,3%) a vu ses ventes bondir d'un quart à près de 4 milliards d'euros au cours du troisième trimestre de son exercice 2018/19, une performance plus ou moins conforme aux attentes du marché. Le concurrent Swatch (+0,4%) évoluait en phase avec le marché.

Credit Suisse (+0,7%) avait également les faveurs de la cote. La banque aux deux voiles a précisé les contours de son programme de rachat d'actions jusqu'à concurrence de 1,5 milliard de francs suisses, qui débutera lundi prochain. Les deux autres bancaires UBS (-0,3%) et Julius Bär (-0,2%) pointaient dans le rouge.

Les trois poids lourds de la cote Roche (+0,7%), Novartis (+0,4%) et Nestlé (+0,1%) étaient également du bon côté de la barre

Sur le marché élargi, Straumann bondissait de 3,2% après un relèvement de recommandation de la part de Jefferies, qui a également rehaussé l'objectif de cours. Dans un entretien à la NZZ, le président Gilbert Achermann a expliqué qu'après une phase d'expansion par acquisitions, le groupe allait désormais mettre l'accent sur la croissance organique.

