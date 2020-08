Bourse Zurich: ouverture en hausse, SMI au-dessus des 10'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu une entame de séance positive mardi, son indice vedette SMI franchissant la barre des 10'100 points dès les premiers échanges. La veille, Wall Street a clôturé en ordre dispersé, digérant les nouvelles mesures de relance décrétées par Donald Trump pendant le week-end et suivant de près l'escalade des tensions sino-américaines.

"Les critiques du camp démocrate au décret de Donald Trump signé ce week-end en faveur des entreprises impactées par la crise du coronavirus ont ajouté de la nervosité au marché", prévient John Plassard, de Mirabaud Banque.

Au chapitre macroéconomique, le marché automobile chinois a repris des couleurs en juillet, avec une forte hausse des ventes sur un an (+7,9%).

Sur le coup de 09h10, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,30% à 10'121,50 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,36% à 1547,29 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index de 0,21% à 12'537,55 points. Sur les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise, 21 pointaient dans le rouge et sept dans le vert, Sika et Sonova se tâtant encore sur la direction à prendre.

Schindler (+0,3%) va livrer - pour un montant non précisé - un total de 134 ascenseurs pour le projet d'agrandissement du métro de la capitale française Grand Paris Express.

Logitech (-0,1%) a vu son objectif de cours relevé par Credit Suisse, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (outperform).

Adecco (+1,5%) semblait profiter d'un commentaire favorable de Vontobel, qui estime que le colosse du placement de personnel a traversé avec brio un trimestre délicat. L'objectif de cours a été légèrement rehaussé et la recommandation "hold" reconduite.

Le trio de tête se composait de la volatile AMS (+2,2%), Swiss Re (+2,0%) et Alcon (+1,8%), sans indications particulières, alors qu'à l'autre extrémité du classement, Lonza (-1,0%) tenait la lanterne rouge.

Dans le camp des poids lourds, le paquebot Nestlé (+0,3%) était du bon côté de la barre, alors que Novartis (-0,1%) et Roche (-0,4%) prenaient l'eau. Vontobel a relevé son objectif de cours pour la ultinationale veveysane et confirmé "buy".

Sur le marché élargi, Molecular Partners s'envolait de plus de 31,0% après la précommande de la Confédération pour son traitement expérimental contre le coronavirus. En cas d'homologation, Berne jouira d'un accès prioritaire sur les 200'000 premières doses du médicament et du droit d'en obtenir jusqu'à 3 millions supplémentaires.

buc/jh