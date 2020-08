Bourse Zurich: ouverture en hausse après les annonces de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine sur une note positive après les déclarations de Jerome Powell. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi après que la Fed a dévoilé une modification de sa politique monétaire susceptible de laisser les taux à un bas niveau pendant encore longtemps.

A Tokyo, le Nikkei a bouclé en nette baisse jeudi, après l'annonce de la démission imminente du premier Ministre Shinzo Abe pour des raisons de santé.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé que l'inflation pouvait rester au-dessus de l'objectif de 2,0% "pendant un certain temps" avant qu'elle n'ait à agir en augmentant les taux d'intérêt. De quoi rasséréner les investisseurs qui profitent largement depuis plusieurs années des taux bas pour emprunter de l'argent à moindre coût.

"La nouvelle n'a pas eu l'effet d'un choc mais a tout de même été un développement intéressant", estime David Madden de CMC Markets dans une note.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,11% à 10'229,25 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,15% à 1561,45 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,09% à 12'760,32 points. Sur les 30 principales cotations, 17 cédaient du terrain, 11 en gagnaient et deux (SGS et UBS) étaient à l'équilibre.

Le géant genevois de l'inspection et de la certification a acquis pour un montant non dévoilé la firme française Groupe Moreau, qui dispose de 22 centres de contrôle technique de véhicules et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 2,8 millions d'euros.

Lanterne rouge dès les premiers échanges, Alcon (-1,6%) a vu sa recommandation dégradée par Société Générale, qui recommande désormais de se défaire du titre (sell), au vu de la performance jugée décevante du deuxième trimestre.

A l'autre extrémité du classement, les financières étaient à la fête, avec les assureurs Swiss Life et Zurich (+0,7%) se disputant la première place, devant Swiss Re (+0,6%) et Credit Suisse (+0,4%).

De justesse au-dessus de la ligne de flottaison, Roche (+0,02%) a annoncé jeudi soir la fermeture de son unité de production Diabete Care à Puerto Rico, dans le cadre d'une réorganisation de la production des bandelettes de détection du taux de sucre dans le sang au niveau mondial.

L'autre paquebot pharmaceutique Novartis (-0,3%) prenait l'eau, alors que Nestlé (+0,03%) surnageait.

