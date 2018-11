Bourse Zurich: ouverture en hausse dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert jeudi sur une note optimiste, grâce aux propos du patron de la banque centrale américaine qui ont rassuré Wall Street. En Suisse, Swiss Life va retenir l'attention des investisseurs avec ses nouveaux objectifs, tandis qu'au niveau conjoncturel l'économie helvétique a marqué le pas au troisième trimestre.

La Bourse de New York a terminé en forte hausse mercredi soir, saluant des propos du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, suggérant un éventuel ralentissement du rythme de la remontée des taux d'intérêt.

"Les déclarations de Powell que les taux d'intérêt américains étaient sous un niveau neutre ont amené les marchés actions américains à leur meilleure session depuis mars", ont souligné les analystes de LCG dans une note. Selon ces derniers, "les investisseurs ont interprété ces commentaires comme un signal que la hausse des taux va ralentir l'année prochaine et que la Fed ne pourrait pas relever beaucoup plus ses taux".

A 09h02, le SMI progressait de 0,8% à 8965,68 points, le SLI gagnait 0,96% à 1390,83 points et le SPI s'adjugeait 0,8% à 10'497,53 points. Toutes les valeurs vedettes évoluaient en hausse.

Swiss Life (+1,6%) avait la faveur des investisseurs, après avoir dévoilé des nouveaux objectifs triennaux. L'assureur-vie a notamment annoncé son intention de relever la part des bénéfices redistribués aux actionnaires entre 50% et 60%, contre 30% à 50% jusqu'ici.

Les autres assureurs étaient entraînés à la hausse, à l'instar de Zurich Insurance (+0,9%) et Swiss Re (+0,8%).

Temenos (+2,9%), Logitech (+2,3%) et Sika (+2,0%) accéléraient plus nettement, suivis par la volatile AMS (+1,9%) et Adecco (+1,8%). Le spécialiste du travail temporaire profitait d'un relèvement de recommandation à l'achat par Goldman Sachs. La banque américaine a par contre abaissé l'objectif de cours à 67 francs suisses, contre 74 francs suisses précédemment.

Les bancaires étaient également en verve, portées par les déclarations de la Fed, avec UBS (+1,5%) et Credit Suisse (+1,3%).

Sur le marché élargi, Cosmo (-5,9%) était en mauvaise posture. Le laboratoire transalpin espère lever jusqu'à 200 millions d'euros par l'émission d'un emprunt convertible à échéance en 2023.

al/jh