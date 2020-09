Bourse Zurich: ouverture en hausse, malgré le repli de Wall Street mardi

Zurich (awp) - La Bourse suisse se montrait résistante à l'ouverture de séance mercredi, malgré la clôture en baisse de Wall Street la veille. Les investisseurs ne semblaient guère s'inquiéter de l'annonce de la suspension d'essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés contre le Covid-19 et développé par Oxford et AstraZeneca.

Wall Street a été plombée pour une 3e séance consécutive par la chute des grandes valeurs technologiques, mais également lestée par le repli de la plupart des secteurs du marché. Des informations de presse selon lesquelles le conglomérat SoftBank aurait pris des positions spéculatives très importantes sur certaines valeurs technologiques américaines a mis le feu aux poudres.

Dans son commentaire matinal, John Plassard, de Mirabaud Banque, s'interroge quant à la baisse du Nasdaq la semaine passée. Si "Softbank aurait (prétendument) acheté des valeurs technologiques, pourquoi le Nasdaq continue-t-il à baisser alors que (prétendument) Softbank aurait liquidé toutes ses positions", questionne l'expert.

Ce dernier rappelle que le mois de septembre est historiquement extrêmement volatil, les investisseurs étant lentement de retour après le calme estival. La progression des entreprises de la branche des technologies et l'issue des élections présidentielles américaines représentent également des facteurs qui inquiètent.

Afin d'élucider un éventuel effet indésirable grave chez un participant, le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, partenaire industriel de l'université britannique d'Oxford, a annoncé durant la nuit de mardi à mercredi une pause dans les essais mondiaux de son vaccin dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Une "maladie potentiellement inexpliquée" est apparue chez un volontaire.

Après une entame de séance dans le vert, l'indice SMI notait peu après 09h10 à 10'290,50 points, soit une hausse de 0,39%. Le SLI s'appréciait de son côté un peu moins nettement, soit de 0,14% à 1557,37 points, alors que l'indicateur élargi SPI gagnait 0,32% à 12'770,98 points.

Sur les trente valeurs composant le SLI, huit s'inscrivaient en baisse et 21 en hausse, alors que Sonova stagnait. La progression était essentiellement à mettre au compte des trois poids lourds de la cote, Novartis (+1,12%) occupant la première position dans le haut du tableau, alors que Nestlé (+0,9%) et Roche (+0,8%) apparaissaient en 4e et 5e position.

Roche a fait part du lancement d'un volet de recherches cliniques de phase III sur le fenebrutinib contre la sclérose en plaques récurrente ou progressive primaire. Le traitement expérimental est conçu pour inhiber de manière sélective et non permanente la tyrosine kinase de Bruton, de manière à supprimer l'activité et ralentir la progression de la maladie.

Toujours du côté des gagnants de l'entame de séance, Swiss Re (+1,1%) venait s'intercaler au 2e rang et Givaudan (+1%) au 3e.

Le groupe de luxe genevois Richemont (+0,2%) a annoncé étudier la possibilité de simplifier sa structure actionnariale et l'opportunité d'octroyer aux détenteurs de capitaux en Afrique du Sud des titres A de l'entreprise. L'entreprise suspend ainsi provisoirement son programme de loyauté pour les actionnaires. La mesure devrait permettre de simplifier l'échange d'actions transfrontière des titres A entre les investisseurs à la Bourse suisse SIX et celle à Johannesburg.

En bas de tableau, la volatile AMS (-1,9%) s'illustrait comme la lanterne rouge. Credit Suisse (-0,5%) et Temenos (-0,5% également) n'étaient guère à leur avantage, tout comme les deux autres valeurs bancaires de la cote, Julius Bär (-0,4%) et UBS (-0,3%).

Sur le marché élargi, SFS (+1,6%) a indiqué avoir constaté un redressement de son activité au troisième trimestre, bien que les recettes accusent un tassement de l'ordre de 5% sur un an. Mais la prudence reste de mise pour la suite de l'exercice.

Lalique (stable) a subi une chute de ses recettes au premier semestre, en partie compensée par un coup de rabot sur les dépenses. La perte nette est cependant creusée à 10,6 millions d'euros, contre -2,8 millions lors des six premiers mois de 2019.

vj/nj/ol