Bourse Zurich: ouverture en hausse, malgré les poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sa progression lundi à l'ouverture. Son indice phare SMI parvenait à se maintenir au-dessus des 9500 points, et ce malgré que les trois poids lourds se soient drapés de rouge. Vendredi, les principaux indices de Wall Street ont terminé en nette hausse, soutenus par les avancées commerciales et le plaidoyer en faveur d'une baisse des taux d'un conseiller économique proche de Donald Trump.

"Une série d'évènements cruciaux pourrait se traduire par une volatilité plus élevée cette semaine", prédisent les analystes de CMC Markets dans leur commentaire, citant les négociations commerciales sino-américaines, le bras de fer parlementaire autour du Brexit et une salve d'indicateurs macro-économiques.

Les députés britanniques vont tenter de trouver une alternative à l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May et pourraient faire pencher la balance pour un divorce "plus doux" avec l'Union européenne. La date initiale, fixée au 29 mars, avait été repoussée faute de soutien parlementaire à l'accord de retrait négocié par Mme May.

On attendait encore dans la matinée en zone euro les chiffres du chômage en janvier, ainsi que les premières estimations de l'inflation en février.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,39% à 9514,88 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,70% à 140,90 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,42% à 11'288,23 points. Parmi les 30 principales cotations, 26 évoluaient dans le vert et quatre dans le rouge, dont les trois poids lourds.

Roche (-0,1%) revendique de premiers résultats cliniques prometteurs pour une nouvelle combinaison du Tecentriq (atezolizumab) et de l'ipatasertib, produit d'un partenariat entre la filiale américaine Genentech et Array Biopharma, contre le cancer du sein triple négatif.

Novartis (-0,2%) va racheter le laboratoire américain IFM Tre, spécialisé dans les anti-inflammatoires. Le géant bâlois paiera dans l'immédiat 310 millions de dollars et jusqu'à 1,3 milliard en versements d'étapes. La finalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre.

Le troisième poids lourd Nestlé et la défensive Swisscom (-0,1% chacun) complétaient la liste des perdants. La multinationale a vu son objectif de cours légèrement relevé par UBS.

La lanterne rouge revenait à Givaudan (-1,7% ou -42 francs suisses), qui pouvait se prévaloir ce lundi d'un traitement hors dividende de 60 francs suisses.

A l'autre extrémité du tableau, l'inconstante porteur AMS (+3,7%) occupait la première place, sans nouvelle particulière.

Galvanisées par de bonnes données en provenance de Chine, les valeurs du luxe Swatch (+2,4%) et Richemont (+1,7%) naviguaient toutes voiles dehors.

ABB (+1,6%) ne pâtissait pas outre mesure de sa rétrogradation à "neutral", après "buy", par Oddo BHF, qui a également raboté son objectif de cours.

Aux assurances, Swiss Re (+0,4%) a vu son objectif de cours relevé par Deutsche Bank et Swiss Life (+0,2%) par UBS, alors que celui de Zurich Insurance (+0,4%) a été raboté par Goldman Sachs.

Sur le marché élargi, le logisticien bâlois Panalpina voyait son action s'envoler de 14,3%, après l'offre publique d'achat (OPA) de son concurrent danois DSV. Ce dernier propose un prix implicite de 195,80 francs suisses par action. Les principaux actionnaires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient servir leurs parts.

