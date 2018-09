Bourse Zurich: ouverture en hausse, malgré les tensions commerciales

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait en territoire positif mercredi dans les premiers échanges, alors que la valse des taxes, repésailles, plaintes et rétorsions en tous genres se poursuit entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux, en particulier la Chine.

La veille, Wall Street a terminé en hausse grâce au dynamisme des secteurs de la technologie et de l'énergie ainsi que par des indicateurs encourageants. A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a basculé en zone négative à la clôture, plombé par les inquiétudes relatives au commerce.

En Suisse, le front des nouvelles d'entreprises était bien désert, seule une nouvelle société a annoncé son intention d'entrer sur SIX.

Alors que les tensions entre Washington et Pékin s'exacerbent, le vice-Premier ministre chinois Hu Chunhua a qualifié les mesures protectionnistes de "très grave danger pour l'économie mondiale". Vendredi dernier, le président américain avait brandi la menace de taxer toutes les importations chinoises, qui se sont élevées à plus de 505 milliards en 2017.

Si le différend sino-américain fait les gros titres, il convient de rappeler que Washington est toujours en négociations avec Ottawa et Bruxelles. "Même si aucune avancée majeure sur ces fronts, les courtiers ne les ont pas oubliés", signalent les analystes de CMC Markets dans leur commentaire matinal.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,30% à 8942,72 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,25% à 1460,94 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,33% à 10'679,29 points. Sur les 30 principales cotations, 21 gagnaient du terrain, sept en perdaient et deux (UBS et Givaudan) faisaient du surplace.

En tête de classement, les valeurs du luxe Richemont et Swatch (+0,9% chacune) reprenaient des couleurs après avoir terminé en queue de peloton mardi. Suivaient Vifor et Logitech (+0,8% chacun) sans nouvelle particulière.

Au lendemain de la présentation de ses chiffres semestriels, le gestionnaire d'actifs Partners Group (+0,5%) a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Credit Suisse, JP Morgan et HSBC.

Les poids lourds de l'indice pointaient tous dans le vert Novartis (+0,6%) devançant Roche (+0,4%) et Nestlé (+0,3%).

Bernstein a relevé son objectif de cours pour Sonova (+0,2%). Selon l'analyste, les attentes sont fortes concernant le lancement d'Audeo-B-Direct fin 2018.

Sur le marché élargi, la société immobilière Swiss Prime Site (-1,2%) prévoit une augmentation de capital de 330 millions de francs suisses afin de financer ses projets en développement.

Barry Callebaut (+3,7%) profitait d'un relèvement de recommandation par UBS à "neutral", après "sell", agrémenté d'un rehaussement substantiel de l'objectif de cours.

Bucher (-6,1%) a également vu sa recommandation relevée par UBS à "neutral", après "sell", mais rétrogradée simultanément à "sell", après "hold", par Berenberg, qui prédit un automne difficile aux clients de sa principale division de machines agricoles (Kuhn Group).

VAT (-1,0%) faisait les frais du sabrage de son objectif de cours par Credit Suisse, qui met en avant le ralentissement de la croissance chez certains concurrents, alors que d'autres continuent de baisser leurs prix.

La société immobilière zougoise Fundamenta Real Estates, actuellement cotée à la Bourse bernoise BX, a annoncé son intention de transférer sa cotation sur SIX.

buc/ck