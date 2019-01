Bourse Zurich: ouverture en hausse mercredi, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note positive, après la clôture en nette hausse mardi des principaux indices de Wall Street. Alors que les investisseurs observeront de très près la motion de censure déposée contre la première ministre britannique Teresa May, le titre Panalpina s'envolait après l'offre de rachat présentée par son concurrent danois DSV.

Mercredi, les investisseurs se focaliseront sur l'inflation allemande et britannique en décembre ainsi que sur les prix à l'import/export aux Etats-Unis. Ils ne manqueront pas non plus d'analyser le Livre beige de la Réserve fédérale américaine. Après le rejet mardi par les députés britanniques de l'accord de divorce conclu par Theresa May avec Bruxelles, tous les regards se porteront à nouveau vers Londres.

Après avoir ouvert en hausse de 0,33%, l'indice SMI progressait toujours de 0,34% à 8855,03 points vers 09h35. L'indicateur des 30 principales valeurs de la cote helvétique, le Swiss Leader Index (SLI) gagnait de son côté 0,57% à 1367,46 points, alors que le Swiss Performance index (SPI), plus large, progressait de 0,4% à 10'334,10 points.

Sur les 30 titres du SLI, pas moins de 25 s'affichaient en hausse. Parmi les gagnants figurait notamment l'action du transporteur et logisticien schwytzois Kühne+Nagel (+2,34%), à la faveur de l'offre non sollicité présentée par son concurrent danois DSV sur le groupe bâlois Panalpina (+27,7%). Le conseil d'administration de ce dernier va désormais étudier la proposition, qui se monte à 170 francs suisses par titre.

Les bancaires profitaient aussi d'une solide demande. UBS progressait de 1,5% à 13,14 francs suisses, Credit Suisse de 1,3% à 11,81 francs suisses et Julius Bär de 1,4% à 39,28 francs suisses, sur fonds de spéculations quant à une fusion entre Deutsche et Commerzbank et dans l'attente de la publication des américains Bank of America et Goldman Sachs, entre autres.

Les poids lourds de l'indice Nestlé, Novartis et Roche, se montraient moins fermes, avec des gains de respectivement 0,2% et 0,1%, alors que le bon Roche restait stable. Sur le marché élargi Oerlikon (+4%) se distinguait après l'entame de couverture par Deutsche Bank avec une recommandation d'achat et un objectif de cours à 15 francs suisses.

Sur le marché élargi, Airopack, dont le négoce de l'action a repris mercredi, chutait pour sa part de plus de 51%. Le spécialiste néerlando-zougois des aérosols a revu à la baisse ses résultats déjà publiés du premier semestre mais également les projections pour l'ensemble de 2018.

