Bourse Zurich: ouverture en hausse pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine en hausse, dans le sillage de la clôture dans le vert de Wall Street et d'un nouveau record pour le Nasdaq. Commençant à toucher à sa fin, la saison des résultats se poursuit néanmoins ce vendredi avec la publication de la performance d'une poignée de sociétés du marché élargi.

Jeudi, les principaux indices américains ont fini en hausse à la faveur de la progression des valeurs technologiques. Dans son commentaire matinal, John Plassard, de la banque Mirabaud, fait part d'un marché schizophrénique tant au niveau monétaire que du sentiment des investisseurs, mais aussi des statistiques économiques.

Ainsi les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la hausse la semaine passée aux États-Unis. Elles ont à nouveau franchi la barre du million, évolution laissant présager que l'amélioration de l'emploi (et de l'économie au sens large du terme) ne sera pas un long fleuve tranquille, relève M. Plassard. Du 9 au 15 août, 1,1 million de personnes se sont inscrites au chômage, un chiffre supérieur aux attentes des analystes.

Dans le même temps, l'indice des indicateurs avancés américains calculé par le Conference Board a affiché une troisième hausse consécutive. Ce dernier, censé préfigurer l'évolution de la tendance économique aux Etats-Unis, a progressé de 1,4 point le mois dernier, à 104,4 points, après une hausse de 3% en juin et 3,1% en mai.

Après une entame de séance en hausse de 0,34%, l'indice SMI perdait un peu de terrain dans les premiers échanges, notant vers 09h12 à 10'245,40 points, soit une progression de 0,15%. Le SLI gagnait 0,16% à 1559,30 points, alors que l'indicateur élargi SPI grappillait 0,14% à 12'759,33 points.

Sur les trente valeurs vedettes composant le SLI, 18 s'affichaient en repli, 10 en hausse, alors que le bon Schindler et Swiss Re stagnaient. Pointant juste derrière la toujours volatile AMS (+2%), le poids lourd Novartis (+1%) assurait l'essentiel de la progression de l'indice des trente plus grosses capitalisations du marché helvétique.

Jeudi soir, le géant pharmaceutique bâlois a obtenu plus tôt que prévu le feu vert de l'autorité sanitaire américaine (FDA) pour le Kesimpta, un traitement de la sclérose en plaques. La décision de la FDA n'était pas attendue avant septembre.

Les deux autres poids lourds de la cote enregistraient en revanche des revers, Nestlé fléchissant de 0,4% et Roche s'enfonçant de 0,7% juste devant la lanterne rouge Alcon (-0,8%). En tête de peloton figurait également Swiss Life (+1%), l'assureur devançant un groupe de poursuivants composé du géant du luxe Richemont (+0,5%), du spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS (+0,4%) et du chimiste bâlois Clariant (+0,3%).

Du côté du marché élargi, Tornos (+12,9%) menait le bal, sans informations particulières à ce moment de la journée. Le fabricant prévôtois de machines devançait le chimiste rhénan Bachem (+10,7%). Ce dernier a annoncé une solide performance à l'issue du premier semestre. Affichant des ventes approchant le niveau record du deuxième semestre de 2019, le chimiste bâlois a vu son bénéfice net bondir de 60,7% en l'espace d'un an à 32,8 millions de francs suisses.

Mobilezone (+7,5%) était aussi à la fête. Le fournisseurs de services de télécommunications a réussi l'exploit de dépasser largement les attentes des analystes au terme du premier semestre. Le résultat d'exploitation (Ebit) et le bénéfice net sont certes en recul par rapport à 2019, avec 9 millions de francs suisses pour le premier (-61,8%) et 7 millions pour le second (-59,0%), mais dépassent de loin les prévisions.

Cosmo s'envolait de 4,4%. Le laboratoire pharmaceutique italien, incorporé aux Pays-Bas et sis fiscalement en Irlande a décroché de la Commission européenne l'homologation pour son bleu de méthylène MMX, désormais autorisé pour la visualisation des lésions colorectales lors de coloscopies. L'autorisation s'étend à tous les pays de l'Union européenne ainsi qu'aux membres de l'Espace économique européen (EEE).

Flughafen Zürich (+2,3%) se détachait aussi en haut de tableau, quand bien même l'exploitant de l'aéroport de Zurich a annoncé une perte nette de 27,5 millions de francs suisses après six mois en 2020, comparé à un bénéfice net de 143,4 millions au premier semestre 2019. Mais la performance s'est révélée nettement supérieure aux attentes des analystes consultés par AWP.

Côté perdants, U-Blox chutait lourdement de 7,5%. Le fabricant zurichois de composants électroniques a fait part jeudi après la clôture du marché de résultats semestriels en repli tous azimuts au premier semestre 2020. La firme a certes initié un programme de réduction des coûts, mais face aux incertitudes, la direction a annulé ses objectifs pour l'ensemble de l'année et à moyen terme.

vj/fr