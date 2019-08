Bourse Zurich: ouverture en hausse ténue, Schindler dans les étages inférieurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note légèrement positive. La veille, les principaux indices new-yorkais ont terminé en nette hausse, rassérénés par l'annonce du report de taxes supplémentaires sur des produits chinois.

"Ce report des tarifs est très positif", a relevé un expert de Cornerstone Wealth Management. "Cela montre aussi à quel point les marchés sont sensibles à chaque nouvelle sur ce sujet alors que le commerce mondial est en train de ralentir", a-t-il ajouté.

Sur le plan macroéconomique, la France a vu légèrement reculer son taux de chômage au deuxième trimestre, à 8,5% de la population active (-0,2 point), son plus bas niveau depuis début 2009. En Allemagne, le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté comme prévu de 0,1% sur la même période.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,05% à 9791,13 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,06% à 1484,20 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,01% à 11'893,75 points. Sur les 30 principales cotations, 21 gagnaient du terrain et neuf en perdaient.

Le bon de participation Schindler (-3,1%) tenait - et de loin - la lanterne rouge. Le constructeur d'ascenseurs et d'escalators de Suisse centrale a publié des chiffres semestriels inférieurs aux attentes du marché. Le résultat opérationnel notamment a pâti de l'inflation des matières premières. Dans la foulée, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) a renoncé à sa recommandation d'achat du titre et invite désormais à "pondérer au marché".

En tête des échanges avant-Bourse sur fond de détente commerciale, la porteur Swatch (-0,5%) et la nominative Richemont (-0,3%) se trouvaient dans le wagon de queue.

A l'autre extrémité du classement, AMS (+1,1%) faisait visiblement fi d'un abaissement de recommandation de Liberum. La veille dans la soirée, le fabricant autrichien de capteurs a indiqué négocier avec l'allemand Osram un accord cadre en vue d'une fusion.

Le poids lourds Nestlé (+0,6%) pointait en deuxième position, loin devant ses congénères pharmaceutiques Novartis (+0,1%) et Roche (-0,1%).

Zurich Insurance (-0,1%) a vu son objectif de cours relevé de plus de 10% par Credit Suisse. Les analystes évoquent une évolution meilleure que prévu de la rentabilité sous-jacente et de l'assurance dommages (P&C) au premier semestre, et tablent sur de nouveaux objectifs lors de la journée des investisseurs de novembre.

Sur le marché élargi, l'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire Straumann (+3,3%) a relevé ses ambitions de croissance pour l'ensemble de l'exercice en cours, à l'issue d'un premier semestre porteur.

Le groupe alimentaire Bell (stable) a bouclé le premier semestre sur une perte nette de près de 10 millions de francs suisses, contre un léger bénéfice un an plus tôt, en raison notamment de la réorganisation de ses activités Allemagne.

L'ancien papetier industriel reconverti en développeur immobilier Cham Group (+0,7%) entend se retirer de SIX Swiss Exchange en fin d'année, au profit de la plateforme de négoce hors-Bourse de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

buc/fr