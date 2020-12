Bourse Zurich: ouverture en légère baisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère baisse mardi, malgré les avancées sur le plan de relance aux Etats-Unis et des données macroéconomiques positives en Chine. Les interrogations sur l'issue du Brexit et les risques de reconfinement en Europe pesaient sur le moral des investisseurs.

Dans l'Empire du Milieu, les ventes au détail et la production industrielle ont enregistré en novembre leur plus forte progression de l'année, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques, alors que le pays le plus peuplé du monde confirme sa sortie de la crise liée au Covid-19.

Quant aux Etats-Unis, les aides économiques tant attendues par des millions d'Américains et de petites entreprises pourraient enfin arriver, des élus républicains et démocrates du Congrès ayant présenté lundi une proposition commune et appelé leurs leaders à la faire adopter avant Noël.

Malgré ces nouvelles positives, Wall Street a terminé lundi en ordre dispersé, tiraillée entre l'optimisme entourant le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis et la crainte de nouvelles restrictions dans le pays.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage des interrogations concernant l'avenir du Brexit, du plan d'accord entre républicains et démocrates, le reconfinement dans certains pays et tout cela à un jour de la réunion de la Réserve fédérale américaine", a résumé John Plassard de Mirabaud Banque.

En Suisse, la Bourse optait pour une tendance négative. A 09h06, l'indice vedette SMI reculait de 0,19% à 10'356,56 points, après avoir clôturé la veille en repli de 0,18%. Le SLI abandonnait 0,14% à 1625,37 points et le SPI perdait 0,10% à 12'888,45 points.

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Novartis (-1,2%), Sika (-0,7%) et Lonza (-0,4%). Le laboratoire bâlois a revendiqué un nouveau succès clinique pour son médicament ophtalmique Beovu, dans l'indication contre l'oedème maculaire diabétique (OMD).

Les deux autres poids lourds Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,3%) progressaient par contre. Le groupe pharmaceutique rhénan a obtenu de Swissmedic une homologation du Rozlytrek pour le traitement de tumeurs solides spécifiques chez des patients âgés de plus de 12 ans, ainsi que pour celui d'un cancer du poumon particulier.

Kühne+Nagel (-0,7%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse. Le logisticien a conclu un contrat avec le ministère du travail, de la santé et des affaires sociales de Rhénanie du Nord-Westphalie pour la logistique de transport des vaccins Covid-19.

Credit Suisse (+0,6%) montait. La grande banque zurichoise, qui organise ce mardi une journée dédiée aux investisseurs, a confirmé son objectif de rentabilité, visant toujours un rendement des fonds propres (RoTE) dans la fourchette de 10 à 12%. Son concurrent UBS (+0,1%) maintenait la tête au-dessus de l'eau.

La toujours volatile AMS (+2,2%) s'inscrivait en tête du classement, portée par des déclarations de son client Apple sur son produit phare, l'iPhone.

Sur le marché élargi, Huber+Suhner (-0,9%) baissait. Le spécialiste des systèmes de connectivité électrique et optique a été victime d'une cyberattaque dans la nuit de dimanche à lundi. L'entreprise a été contrainte de désactiver l'ensemble de ses postes de travail afin d'éviter des dommages. La production est interrompue dans l'ensemble de ses

