Bourse Zurich: ouverture en légère baisse, Alcon fait ses premiers pas

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré la séance de mardi en léger repli, après avoir terminé quasiment à l'équilibre la veille. Les impulsions d'outre-Atlantique étaient timorées, Wall Street ayant fini lundi sans direction claire, marquant une pause à l'entame de la saison des résultats d'entreprises. En Suisse, les yeux étaient rivés sur les premiers pas d'Alcon en Bourse.

Selon les analystes de Mirabaud Securities, les investisseurs se montrent "prudents à quelques jours du début des résultats trimestriels des entreprises", qui ont déjà commencé en Suisse avec les performances de Sika et Givaudan. La réunion mercredi de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait cependant "donner un nouveau coup de fouet au secteur bancaire", ont-ils estimé dans une note.

Sur le front conjoncturel, le Fonds monétaire international (FMI) va publier dans l'après-midi ses dernières perspectives sur l'économie mondiale.

A 09h04, le SMI reculait de 0,18% à 9531,57 points, le SLI lâchait 0,25% à 1470,83 points et le SPI reculait d'à peine 0,05% à 11'379,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, sept progressaient et 23 reculaient.

Les investisseurs focalisaient leur attention sur le titre Alcon qui affichait un cours à 55,30 francs suisses. Ce mardi marque les premiers pas du spécialiste des produits ophtalmiques comme sociétés indépendante cotée sur SIX et à New York, au terme d'un long processus préparatoire. Le capital-actions de la nouvelle entité a été intégralement distribué aux actionnaires de Novartis sous la forme d'un dividende en nature, à raison d'un titre Alcon pour cinq nominatives Novartis détenues.

Du coup, l'action Novartis (-10,5%) piquait du nez, sa valorisation étant réduite par la scission d'Alcon.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,4%) et Nestlé (-0,3%) baissaient très modestement.

Sika (-1,5%) inversait la tendance positive d'avant-Bourse. Le groupe zougois a dévoilé des ventes trimestrielles solides et prévoit de dépasser la barre des 8 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires en 2019.

Givaudan (+0,5%) était par contre modestement recherché. Le numéro un mondial des arômes et parfums a enregistré une solide progression des recettes en début d'année, portée par ses deux divisions.

Parmi les gagnants à l'ouverture figuraient aussi l'instable AMS (+1,0%), Logitech (+0,5%) et Credit Suisse (+0,5%).

Sur le marché élargi, Cosmo (+2,5%) bénéficiait du dépôt d'une demande d'homologation pour son anesthésiant expérimental remimazolam auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA).

Kuros (+1,4%) a conclu un accord de financement de 5 millions de francs suisses au maximum pour financer ses activités dans les substituts osseux et ses programmes de recherche cliniques.

Vifor Pharma (+0,3%) réagissait mollement à la conclusion d'un accord de partenariat étendu avec l'américain Akebia Therapeutics.

al/jh