Bourse Zurich: ouverture en légère baisse, juste en dessous des 10'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé mercredi sur une note légèrement négative, juste sous la barre des 10'400 points, sa dernière séance avant Noël. La veille, son homologue new-yorkaise a clôturé sans direction claire, tiraillée entre l'approbation par le Congrès américain d'un nouveau plan de relance et les inquiétudes quant à la recrudescence et à la mutation du coronavirus.

"Les craintes autour des conséquences du virus et de nouvelles restrictions freinent l'enthousiasme initial lié au passage de mesures de relance budgétaire et d'un paquet d'aides gouvernementales attendus depuis longtemps", résument les experts du courtier Charles Schwab.

Après des mois d'âpres négociations, les parlementaires américains se sont accordés sur une nouvelle enveloppe de quelque 900 milliards de dollars, immmédiatement qualifié de "honte" par le président Donald Trump, qui va vraisembablement refuser de la parapher.

A 09h10, le Swiss Market index (SMI) et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) cédaient 0,04% à respectivement 10'399,01 et 12'974,25 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,11% à 1643,47 points. Sur les 30 principales valorisations, 21 gagnaient du terrain et neuf en cédaient.

Credit Suisse (+0,7%) a été pointé du doigt jeudi soir par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le concurrent UBS (+0,6%) était également en territoire positif.

Les financières étaient à la fête, menées par Temenos (+2,3%) Julius Bär (+1,1%) et Swiss Re (+1,0%).

Les poids lourds Novartis (-0,2%), Nestlé et Roche (-0,4% chacun) pesaient sur l'indice. Le dernier nommé a reçu le feu vert de la Commission européenne pour son médicament Phesgo contre le cancer du sein HER2 positif précoce et métastatique, en complément à une chimiothérapie.

En queue de peloton, le géant pharmaceutique n'était suivi que de Straumann (-0,9%) et Lonza (-0,4%).

buc/fr