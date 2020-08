Bourse Zurich: ouverture en légère baisse, malgré le faste de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère baisse mercredi. Mardi, après une ouverture hésitante, Wall Street a gagné du terrain, l'indice S&P 500 bouclant la séance à un niveau jamais atteint, effaçant complètement les pertes subies au début de la propagation de la pandémie aux Etats-Unis.

Si les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine constituent toujours un sujet de préoccupation pour les investisseurs, elles devraient passer à l'arrière-plan à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre.

"Il n'y a aucun doute que (Donald Trump) va agiter l'épouvantail du gouvernement chinois pendant sa campagne, mais étant donné l'état de l'économie US, il est peu probable qu'il se montre trop agressif, de peur que Pékin se lance dans une guerre économique", estime David Madden, de CMC Markets.

Le démocrate Joe Biden a été officiellement investi par son parti pour affronter à l'élection présidentielle le président en poste, qui l'a accusé d'être la "marionnette" de l'aile gauche du parti.

Vers 09h10, le Swiss Market Index (SMI) se repliait de 0,13% à 10'154,91 points, le Swiss Leader Index (SLI) de % à points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,14% à 12'642,89 points. Sur les 30 principales cotations, 15 gagnaient du terrain et 14 en cédaient, Lonza faisant du surplace.

Lanterne rouge dès les premiers échanges, le spécialiste des produits ophtalmiques Alcon (-3,9%) a été durement affecté par la crise sanitaire au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a fondu de plus d'un tiers et la perte opérationnelle a été presque décuplée sur un an.

Egalement dans le wagon de queue, Roche (-0,4%) a annoncé que sa filiale étasunienne Genentech va mettre ses capacités à disposition de son compatriote Regeneron pour la production d'un traitement expérimental destiné à combattre le Sars-Cov-2 à l'origine du Covid-19.

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis (-0,05%) et Nestlé (+0,02%) se maintenaient autour de l'équilibre.

Sonova (-0,6%) a annoncé le lancement de sa nouvelle plateforme technologique Paradise.

Au lendemain de la publication de ses résultats intermédiaires, Geberit (+0,3%) a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Barclays, Jefferies, Morgan Stanley, DZ Bank et Vontobel.

Barclays a ramené à "equal weight" sa recommandation pour Clariant (-1,5%), contre "overweight" précédemment, jugeant les risques pour les investisseurs trop élevés.

Vontobel a légèrement revu à la baisse l'objectif de cours pour Zurich Insurance (-0,1%)

buc/fr