Bourse Zurich: ouverture en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en petite hausse mardi, poursuivant sur la modeste progression de la veille. La place zurichoise faisait fi d'indications négatives d'outre-Atlantique où Wall Street a terminé en baisse, affectée par les chiffres trimestriels mitigés de Goldman Sachs et Citigroup.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans le sillage de la prise de bénéfice sur les marchés américains hier soir. Les investisseurs continueront à suivre la suite de la publication des résultats avec notamment Bank of America et Johnson & Johnson avant-Bourse, avant IBM et Netflix post-clôture", ont énuméré les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

Selon les spécialistes de Credit Suisse, les marchés actions mondiaux ont affiché une performance mitigée lundi, après avoir atteint vendredi un plus haut sur six mois. Les investisseurs vont surveiller cette semaine plusieurs indicateurs clés, notamment ce mardi la production industrielle aux Etats-Unis, tandis que la Chine dévoilera mercredi l'état de son PIB.

Les intervenants surveilleront aussi ce mardi le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers en Allemagne et le taux de chômage en février au Royaume-Uni.

A 09h03, le SMI progressait de 0,56% à 9537,31 points, le SLI gagnait 0,65% à 1485,91 points et le SPI s'adjugeait 0,94% à 11'451,64 points. Dix des 30 valeurs vedettes reculaient, deux étaient stables et 18 montaient.

Les meilleurs performances étaient réalisées par les valeurs pharmaceutiques Alcon (+1,5%), Novartis (+0,7%) et Roche (+0,7%). Novartis a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) le statut d'examen prioritaire pour son médicament Brolucizumab contre la dégénérescence maculaire humide (AMD).

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,1%) avançait plus modestement.

Temenos (-0,9%), qui dévoilera dans la soirée ses résultats trimestriels, s'affichait par contre dans le bas du tableau.

L'éditeur de logiciels bancaires était suivi par les deux bancaires Credit Suisse (-0,7%) et UBS (-0,1%). Ces deux dernières faisaient les frais d'abaissements d'objectif de cours par Citigroup.

En l'absence de nouvelle importante sur l'indice vedette, l'attention se portait vers le marché élargi. Le fabricant de soupapes à vide VAT (+3,9%) inversait la tendance négative d'avant-Bourse. Le groupe a enregistré des ventes et entrées de commandes trimestrielles décevantes.

Vontobel (+1,6%) était porté par un relèvement de recommandation à l'achat par Citigroup.

al/op