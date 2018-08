Bourse Zurich: ouverture en légère hausse, Schindler recherché

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère hausse vendredi, tentant d'enchaîner sur le rebond de la veille. Wall Street a terminé nettement dans le vert jeudi, aiguillonnée par les bonnes performances de grands groupes et la reprise du dialogue entre Washington et Pékin. En Suisse, la saison des résultats semestriels se poursuivait avec notamment Schindler.

"Les marchés actions ont terminé en forte hausse la veille, portés par l'espoir d'une résolution du litige commercial entre les Etats-Unis et la Chine", ont rappelé les analystes de CMC Markets. Cette tendance positive s'est poursuivie dans la matinée en Asie. Les spécialistes ont cependant averti qu'"il n'y a aucune garantie sur la conclusion d'un accord commercial".

Au niveau macroéconomique, la zone euro va dévoiler dans la matinée le taux d'inflation en juillet (2e estimation) et les Etats-Unis le moral des ménages.

A 09h03, le SMI s'appréciait de 0,25% à 9019,78 points, le SLI gagnait 0,23% à 1471,62 points et le SPI prenait 0,23% à 10'743,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six reculaient, une (Geberit) était stable et 23 progressaient.

Schindler (+1,6%) affichait d'emblée une solide progression et se hissait en tête de l'indice SLI. Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants a connu une forte croissance sur la première moitié de l'exercice. Le résultat opérationnel s'est amélioré, alors que le bénéfice net a bondi de près d'un quart, dépassant le demi-milliard de francs suisses. Forte de ces chiffres et d'un carnet de commandes bien rempli, la direction ambitionne pour 2018 un résultat net de l'ordre du milliard.

Un ensemble hétéroclite composé de Kühne+Nagel (+0,6%), Novartis (+0,6%) et Swisscom (+0,5%) composait le trio des suivants. Le géant bleu a dévoilé la veille une rentabilité en baisse au premier semestre, tout en se disant confiant pour le reste de l'exercice.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,5%) et Nestlé (-0,1%) évoluaient dans des directions opposées.

Parmi les bancaires, Credit Suisse et UBS (tous les deux +0,2%) affichaient la même tendance.

A l'autre bout du tableau, Lafargeholcim (-0,8%) se repliait, pénalisé par un abaissement d'objectif de cours et de recommandation par HSBC.

Le géant des matériaux de construction était suivi par Logitech (-0,7%) et Aryzta (-0,3%).

Sur le marché élargi, Schweiter (+1,5%), Cham (+1,2%), Gurit (+0,1%) et PSP (-0,2%) ont également dévoilé leurs performances semestrielles.

Dormakaba (-3,3%) subissait le contrecoup d'un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par HSBC.

al/lk