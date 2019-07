Bourse Zurich: ouverture en légère hausse, UBS en vedette

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère hausse mardi, rebondissant après le repli de la veille. Hormis l'actualité internationale toujours centrée sur le litige commercial, les investisseurs étaient occupés à décortiquer les résultats semestriels, dont ceux d'UBS et d'AMS.

La place zurichoise profitait de l'élan de Wall Street, qui a clôturé dans le vert lundi. Mais les prochaines réunions des banques centrales, jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) et les 30 et 31 juillet de la Réserve fédérale américaine (Fed), suscitaient une certaine prudence au niveau des intervenants.

"Les indices européens devraient ouvrir sans tendance dans le sillage des interrogations qui entourent les prochaines décisions des banques centrales", a ainsi estimé John Plassard de Mirabaud dans une note.

Dans ce contexte, les analystes de CMC Markets ont rappelé que la BCE devrait plaider en faveur d'une politique monétaire plus accommodante pour mitiger les risques issus du Brexit, du litige commercial et du ralentissement économique de la Chine.

A 09h05, le SMI progressait de 0,28% à 9964,42 points, tandis que le SLI s'adjugeait 0,42% à 1531,89 points et que le SPI gagnait 0,29% à 12'060,36 points. Seules cinq des 30 valeurs vedettes se repliaient, alors que les 25 autres montaient.

AMS (+9,2%) se plaçait en tête du classement des "blue chips", porté par une croissance significative au deuxième trimestre, bien supérieure aux prévisions des analystes.

L'autre valeur technologique de la cote Logitech (+2,2%) affichait également une solide progression. Le groupe a décoiffé les attentes du marché au premier trimestre de son exercice décalé 2019/20, en termes de rentabilité notamment.

Credit Suisse (+1,3%) montait aussi nettement, alors que Goldman Sachs a raboté l'objectif de cours.

Son concurrent UBS (+0,1%) affichait une bien plus modeste progression, après avoir bouclé le deuxième trimestre sur un bénéfice net attribuable aux actionnaires frôlant 1,4 milliard de dollars, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt. La communauté financière s'attendait à un net recul.

La troisième valeur bancaire Julius Bär (-1,2%) se plaçait par contre au fond du tableau. Le gestionnaire de fortune cédait ses gains de la veille, engrangés après avoir dévoilé sa performance financière au premier semestre.

Kühne+Nagel (+0,5%) a augmenté son chiffre d'affaires, mais a vu sa rentabilité nette s'éroder au premier semestre.

Les trois poids lourds Novartis (-0,4%), Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,6%) affichaient des mouvements opposés. Le laboratoire français Sanofi a obtenu auprès de son homologue Roche les droits exclusifs pour distribuer l'anti-grippal Tamiflu aux Etats-Unis.

Sur le marché élargi, Lindt & Sprüngli (N +2,3%, BP +2,7%) profitait de résultats en hausse au premier semestre. La croissance organique a dépassé les prévisions les plus optimistes des analystes.

Cembra Money Bank (-0,1%) cédait ses gains d'avant-Bourse, après avoir publié des résultats semestriels en progression grâce à une augmentation des créances envers la clientèle et une croissance dans l'activité des cartes de crédit.

Idorsia (-0,4%) baissait également. Le laboratoire a sensiblement accéléré sa combustion de liquidités sur les six premiers mois de l'année, alors que se précisent les premiers dépôts de demandes d'homologation pour les produits expérimentaux les plus avancés.

al/op