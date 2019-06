Bourse Zurich: ouverture en légère hausse avant l'emploi américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère hausse vendredi, poursuivant sur les gains enregistrés la veille. Wall Street a terminé en progression jeudi, espérant un potentiel report des tarifs douaniers punitifs américains contre le Mexique, dans le sillage de discussions apparemment positives entre les deux pays au sujet de l'immigration clandestine.

Les Bourses en zone euro ont par contre terminé majoritairement en baisse, après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui va conserver sa politique monétaire accommodante pendant encore un certain temps. Selon CMC Markets, les courtiers ont été déçus par les déclarations du président de l'institut d'émission Mario Draghi.

"La zone euro est en bien plus mauvaise posture que les Etats-Unis et la BCE ne semble pas inquiète de conserver sa politique monétaire inchangée", a ajouté CMC Markets.

La BCE a maintenu jeudi ses taux directeurs au plus bas depuis 2016 et repoussé à mi-2020 l'échéance pour les relever ses taux, soit six mois supplémentaires par rapport à ses dernières annonces.

En Suisse, le taux de chômage a enregistré un nouveau recul à 2,3% en mai, au plus bas depuis près de 11 ans. La Banque nationale suisse (BNS) devrait communiquer jeudi prochain sa décision de politique monétaire. Après les annonces de sa grande soeur européenne, elle ne devrait pas bouger sur les taux.

Les Etats-Unis doivent dévoiler dans l'après-midi les chiffres de l'emploi en mai.

A 09h06, le SMI prenait 0,69% à 9725,26 points, le SLI 0,53% à 1487,79 points et le SPI 0,53% à 11'747,04 points. Hormis Novartis, toutes les valeurs vedettes s'affichaient en hausse.

Le podium dans les premiers échanges se composait d'AMS (+2,6%), Lonza (+1,4%) et Temenos (+1,2%).

L'assureur Swiss Re (+1,0%) avait la faveur des investisseurs, après avoir confirmé la cotation de sa filiale ReAssure à la Bourse de Londres. Ses homologues Zurich Insurance (+0,6%) et Swiss Life (+0,8%) avançaient plus modestement.

Aux bancaires, UBS (+0,7%) était modérément recherché. La banque aux trois clés a détaillé son partenariat avec Sumitomo. UBS détiendra 51% de sa future coentreprise avec le gestionnaire de fortune japonais. Credit Suisse (+0,6%) suivait juste derrière.

Les trois poids lourds de la cote évoluaient de façon contrastée, Nestlé (+0,4%) et Roche (+0,2%) pointant dans le vert, alors que Novartis accusait un repli de 0,1%. Le dernier nommé s'est doté d'une nouvelle présidente du pôle Pharmaceuticals avec Marie-France Tschudin, qui succède à Paul Hudson, nommé à la tête du concurrent français Sanofi.

Sur le marché élargi, Aevis Victoria (non traité) a procédé au fractionnement de ses actions cotées à la Bourse suisse. L'opération, qui consiste à transformer une action existante en cinq nouveaux titres, a pour objectif "d'augmenter la liquidité et l'attractivité du titre pour les petits investisseurs".

Metall Zug dévissait de près de 8,0% après avoir indiqué s'attendre au premier semestre à un résultat d'exploitation (Ebit) nul en raison de charges importantes. La direction de la société zougoise se montre également peu optimiste pour l'ensemble de l'année.

al/buc