Bourse Zurich: ouverture en légère hausse, la menace du coronavirus plane

Zurich (awp) - Après une brève incursion dans le rouge, la Bourse suisse avançait légèrement dans les premiers échanges vendredi, faisant pour le moment fi des inquiétudes croissantes sur l'impact du coronavirus au niveau la conjoncture mondiale. La révision à la hausse des cas de contaminations à ce nouveau virus en Chine a plombé l'ambiance à Wall Street qui a terminé jeudi sur une baisse.

Les Bourses japonaise et chinoises ont par ailleurs également terminé dans le rouge vendredi.

Il y a beaucoup d'incertitudes autour du coronavirus. Personne ne sait réellement la gravité de l'épidémie et jusqu'à quel point celle-ci pourrait se propager", observe Nate Thooft, de Manulife Asset Management.

La Chine a annoncé jeudi plus de 15'000 contaminations supplémentaires par le coronavirus. Cette hausse record est attribuée à une nouvelle définition plus large des cas d'infection, dépeignant une épidémie plus grave que rapporté jusqu'à présent.

Quelques données macroéconomiques en provenance des Etats-Unis pourront également animer les marchés cet après-midi.

L'économie allemande a fini l'année 2019 en stagnation, toujours affecté par l'industrie. La croissance annuelle de l'an dernier a elle été confirmée à 0,6%, ce qui reste la pire performance depuis 2013, tandis que le premier trimestre 2020 s'annonce compliqué avec les effets attendus de l'épidémie du nouveau coronavirus.

A 9h20, le SMI prenait 0,12% à 11104,72 points, le SLI 0,18 points à 1708,56 points tandis que le SPI avançait de 0,18% à 13'380 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, six trinquaient, Givaudan était stable et 23 prenaient des points.

Schindler (-1,8%), lanterne rouge, a enregistré un bénéfice net en repli pour 2019, inférieur aux attentes des marchés. Le conseil d'administration proposera cependant un dividende inchangé de 4 francs suisses par titre.

Juste devant le groupe lucernois, Roche (-0,6%) pesait sur l'indice vedette alors que le groupe a obtenu une homologation en Chine pour son anticancéreux Tecentriq (atezolizumab), en combinaison avec une chimiothérapie, dans l'indication en première ligne de traitement contre le cancer du poumon à petites cellules à un stade étendu.

Novartis (-0,3% ) complétait le trio des grands perdants. Nestlé (+0,7%), deuxième meilleure performance, était le seul poids lourd à soutenir l'indice vedette, au lendemain toutefois d'une journée noire pour le géant alimentaire.

Sonova (+0,8%) et Adecco (+0,7%) étaient respectivement premier et troisième sur le podium sans information particulière.

SGS (+0,4%) prévoit le rachat de ses propres titres pour un montant allant jusqu'à 200 millions de francs suisses, ce qui représente environ 1% de son capital-actions.

Au niveau du marché élargi, LM holding (+0,4%) a publié ses résultats annuels en forte croissance

lk/jh