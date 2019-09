Bourse Zurich: ouverture en légère hausse, le SMI à un plus haut historique

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré la séance de lundi sur une modeste hausse, l'indice vedette SMI parvenant néanmoins à atteindre un nouveau plus haut historique. En l'absence de nouvelle d'entreprise importante, les investisseurs vont se concentrer sur les rares données macroéconomiques et surtout jeudi sur l'annonce de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

"Les attentes du consensus pour la réunion de jeudi sont élevées et vont dans le sens d'une action forte de la BCE", ont indiqué les analystes de Mirabaud dans une note.

La Réserve fédérale américaine (Fed) est attendue la semaine prochaine, où elle tiendra sa réunion mensuelle les 17 et 18 septembre. Le patron de l'institut d'émission, Jerome Powell, avait participé à une table ronde vendredi à Zurich. Il avait averti que malgré des indicateurs positifs, il existait des risques importants pouvant conduire à un ralentissement économique ou une inflation durablement faible.

Selon Mirabaud, "ces propos laissent entendre que la Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base le 18 septembre prochain, mais en aucun cas que l'économie américaine se trouve proche d'une récession".

En Suisse, parmi les rares nouvelles de la matinée, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a dévoilé un taux de chômage stable à 2,1% en août, un niveau historiquement bas pour le troisième mois d'affilée.

A 09h09, le SMI progressait de 0,20% à 10'093,12 points, dépassant ainsi le précédent record du 3 juillet et signant un nouveau plus haut historique. Parmi les autres indices, le SLI gagnait 0,33% à 1539,92 points et le SPI engrangeait 0,13% à 12'282,90 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules deux perdaient du terrain.

Les analystes de Deutsche Bank ont abaissé à "hold" la recommandation du géant de l'alimentaire Nestlé (-0,6%), mais relevé l'objectif de cours de 115 à 120 francs suisses.

Alcon (-0,2%) baissait également.

Les deux autres poids lourds de la cote Novartis (+0,2%) et Roche (+0,1%) suivaient la tendance générale, soutenant ainsi l'indice vedette.

Les gagnants à l'ouverture se composaient de la volatile AMS (+1,3%), d'UBS (+1,0%) et de Givaudan (+0,9%). Le numéro un mondial des arômes et parfums profitait d'un relèvement d'objectif de cours et de recommandation par Berenberg.

Parmi les rares annonces de la matinée, Sika (+0,4%) a racheté, pour un montant non dévoilé, le producteur chinois d'épaississant et de colle à base de silicone Crevo-Hengxin.

Partners Group (+0,2%) a pris le contrôle du chinois BCR Group. Le spécialiste zougois en capital-investissement a acquis une participation majoritaire pour le compte de ses clients. Il a également injecté de l'argent dans Gong Cha, une firme taïwanaise.

Vifor (+0,03%) restait tout juste dans le vert. L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a octroyé une note de crédit "BBB-" assortie d'une perspective "stable" au groupe pharmaceutique.

Sur le marché élargi, VAT (+1,4%) bénéficiait de l'attention des investisseurs, Berenberg ayant remonté l'objectif de cours et confirmé la recommandation à l'achat du titre.

Sulzer (+0,3%) a nommé Girts Cimermans directeur de la division Applicator Systems.

